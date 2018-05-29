Джонни Депп посетил столицу России: известна причина

Голливудский актер и певец Джонни Депп, известный по ролям Джека Воробья в "Пиратах Карибского моря" и Эдварда Руки-ножницы в одноименном фильме, посетил Россию. Знаменитый американец прибыл в Москву в сопровождении гитариста группы Aerosmith Джо Перри.

Джонни Депп является одним из самых талантливых актеров Голливуда. Каждая его роль в фильме отмечается талантливой игрой и искусным перевоплощением. Однако актерской карьеры для Джонни Деппа мало, поэтому он создал рок-группу Hollywood Vampires, которая дебютировал в 2015 году. В творческий коллектив вошли также музыканты Элис Купер и Джо Перри.

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Поэтому причиной неожиданного для украинцев визита Джонни Деппа в страну-агрессор был концерт, который рок-музыканты провели 28 мая, в главном спортивном комплексе России – "Олимпийском".

Допис, поширений Маргарита Каррентс/Currents (@margarita.currents) 29 Тра 2018 р. о 3:29 PDT

Допис, поширений Маргарита Каррентс/Currents (@margarita.currents) 29 Тра 2018 р. о 3:30 PDT

Допис, поширений mariantoniettadepp (@mariantoniettadepp) 29 Тра 2018 р. о 3:23 PDT

Актер пренебрег санкциями против России и все же решил не отказываться от выступления в Москве. Перед светским событием Джонни Депп прогулялся по улицам столицы и посетил знаменитые памятные места. Голливудский Джек Воробей радостно фотографировался с российскими поклонниками и не скрывал своего восторга от поездки.

Допис, поширений mariantoniettadepp (@mariantoniettadepp) 29 Тра 2018 р. о 2:20 PDT

Допис, поширений mariantoniettadepp (@mariantoniettadepp) 29 Тра 2018 р. о 2:19 PDT

Допис, поширений mariantoniettadepp (@mariantoniettadepp) 28 Тра 2018 р. о 1:26 PDT

Допис, поширений mariantoniettadepp (@mariantoniettadepp) 28 Тра 2018 р. о 7:20 PDT

Допис, поширений mariantoniettadepp (@mariantoniettadepp) 28 Тра 2018 р. о 3:02 PDT