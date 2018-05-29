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Джонни Депп посетил столицу России: известна причина

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Джонни Депп посетил Россию
Джонни Депп посетил Россию

Голливудский актер и певец Джонни Депп, известный по ролям Джека Воробья в "Пиратах Карибского моря" и Эдварда Руки-ножницы в одноименном фильме, посетил Россию. Знаменитый американец прибыл в Москву в сопровождении гитариста группы Aerosmith Джо Перри.

Джонни Депп является одним из самых талантливых актеров Голливуда. Каждая его роль в фильме отмечается талантливой игрой и искусным перевоплощением. Однако актерской карьеры для Джонни Деппа мало, поэтому он создал рок-группу Hollywood Vampires, которая дебютировал в 2015 году. В творческий коллектив вошли также музыканты Элис Купер и Джо Перри.

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Поэтому причиной неожиданного для украинцев визита Джонни Деппа в страну-агрессор был концерт, который рок-музыканты провели 28 мая, в главном спортивном комплексе России – "Олимпийском".

Актер пренебрег санкциями против России и все же решил не отказываться от выступления в Москве. Перед светским событием Джонни Депп прогулялся по улицам столицы и посетил знаменитые памятные места. Голливудский Джек Воробей радостно фотографировался с российскими поклонниками и не скрывал своего восторга от поездки.

 

Теги: Новости России LifeStyle Музыка Голливуд Москва Джонни Депп Кино
Источник: 24 Канал
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