Джонни Депп шокировал фанатов болезненным видом: фотосравнение

Поклонники изрядно разволновались, поскольку голливудский актер Джонни Депп сегодня имеет не лучший вид. Звезда, которая недавно выступала в России, показался фанатам слишком болезненным.

Об этом пишут на The Daily Mail.

После концерта Деппа в Санкт-Петербурге, Россия, пользователи опубликовали в сети фото, на которых осунувшийся актер очень похудел и выглядит уставшим. Некоторые поклонники даже отметили в комментариях, что 96-летний супруг королевы Елизаветы II и то имеет лучший и более здоровый вид.

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New disturbing photos of Johnny Depp in Russia has his fans concerned for his health.



The movie star is currently taking a break from filming movies and is touring overseas with his band. pic.twitter.com/JxGQG70d8f — Pop Crave News (@PopCrave) 3 червня 2018 р.

Некоторые пользователи высказали предположение, что актер, возможно, так готовится к будущей роли тяжелобольного человека. Однако сам артист пока никак не прокомментировал эту ситуацию. Или же, европейский гастрольный тур забрал у него слишком много сил.

Что интересно, на фотографиях киноактер совсем отличается от тех кадров, которые были сняты на концерте в России неделей ранее.