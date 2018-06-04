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Джонни Депп шокировал фанатов болезненным видом: фотосравнение

492 Читати новину українською
Джонни Депп
Джонни Депп / Фото из открытых источников

Поклонники изрядно разволновались, поскольку голливудский актер Джонни Депп сегодня имеет не лучший вид. Звезда, которая недавно выступала в России, показался фанатам слишком болезненным.

Об этом пишут на The Daily Mail.

После концерта Деппа в Санкт-Петербурге, Россия, пользователи опубликовали в сети фото, на которых осунувшийся актер очень похудел и выглядит уставшим. Некоторые поклонники даже отметили в комментариях, что 96-летний супруг королевы Елизаветы II и то имеет лучший и более здоровый вид.

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Некоторые пользователи высказали предположение, что актер, возможно, так готовится к будущей роли тяжелобольного человека. Однако сам артист пока никак не прокомментировал эту ситуацию. Или же, европейский гастрольный тур забрал у него слишком много сил.

Что интересно, на фотографиях киноактер совсем отличается от тех кадров, которые были сняты на концерте в России неделей ранее.

 

 

Теги: LifeStyle Кино Голливуд Джонни Депп
Источник: 24 Канал
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