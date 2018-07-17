Джонни Депп завершил финансовый конфликт со своим менеджером из-за 25 миллионов долларов

Знаменитый голливудский киноактер Джонни Депп достиг согласия с компанией The Management Group, которая подала на него в суд за нарушение условий договора.

Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

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В январе 2017 года Депп обвинил своего менеджера в растрате миллионов долларов без его разрешения. Актер подал в суд на компанию The Management Group и в качестве компенсации потребовал 25 миллионов долларов. Компания в ответ подала встречный иск против Деппа, что он сам виноват в сложностях с деньгами.

Кроме того, адвокаты Management Group также предоставили документы, которые подтверждали многомиллионные расходы актера. В частности, на дорогое вино, дома, прислугу, искусство, личные самолеты и другие предметы роскоши.

Джонни рад, что урегулировал спор с The Management Group. Иск, поданный им против TMG, стал доказательством того, что Депп намерен предпринимать решительные действия для защиты своей репутации, интересов семьи и карьеры,

– рассказал адвокат актера Адам Вальдман.