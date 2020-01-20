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      Джонсон напомнил Путину о Солсбери и отказался говорить о нормализации отношений

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      Джонсон не пошел на примирение с Путиным / Коллаж 24 канала

      Отношения Великобритании и России не нормализуются, пока Путин не прекратит подрывать безопасность в мире, а также и проводить политику дестабилизации, которая угрожает и Лондону, и союзникам. К тому же, Великобритания не намерена менять свою позицию в отношении отравления Скрипачлей как "наглой попытки убить невинных людей" со стороны Кремля.

      Об этом говорил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время встречи с Владимиром Путиным на полях конференции в Берлине 19 января. Слова Джонсона привела пресс-служба британского правительства. 

      Тем временем Зеленского пригласили как можно быстрее посетить Лондон

      В Берлине, где состоялась международная конференция по проблеме войны в Ливии, британский премьер Борис Джонсон, среди прочего, говорил и о том, что видение Великобританией событий в Солсбери – неизменное: 

      • Применение химического оружия со стороны России было "бессмысленной и наглой попыткой убить невинных людей".

      Причем Джонсон отметил, что "подобные атаки не должны повториться". 

      Нормализации наших двусторонних отношений не будет, пока Россия не прекратит дестабилизационную деятельность, которая угрожает Великобритании и нашим союзникам и подрывает безопасность наших граждан и нашу коллективную безопасность,
      – заявил лидер правительства Великобритании.

      Однако, одновременно с этим Джонсон согласился, что обе страны – и Великобритания, и Российская Федерация – должны заниматься вопросами международной безопасности и проблемами в Ливии, Сирии, Ираке и Иране.

      Интересно, что пресс-служба Кремля лишь констатировала факт разговора Путина с Джонсоном: мол, обсуждали двусторонние отношения и международную ситуацию. 

      Что известно о нападении россиян на семью Скрипалей в Британии? 4 марта 2018 в британском городке Солсбери отравили бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Их атаковали нервно-паралитическим веществом "Новичок".

      Правоохранители выяснили, что отравили Скрипаля сотрудники ГРУ России Александр Петров (настоящее имя – Александр Мишкин) и Руслан Боширов (настоящее имя – Анатолий Чепига). 

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Борис Джонсон Новости России Владимир Путин Российские ГРУшники Отравление Сергея Скрипаля Великобритания
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