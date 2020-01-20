Джонсон напомнил Путину о Солсбери и отказался говорить о нормализации отношений

Отношения Великобритании и России не нормализуются, пока Путин не прекратит подрывать безопасность в мире, а также и проводить политику дестабилизации, которая угрожает и Лондону, и союзникам. К тому же, Великобритания не намерена менять свою позицию в отношении отравления Скрипачлей как "наглой попытки убить невинных людей" со стороны Кремля.

Об этом говорил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время встречи с Владимиром Путиным на полях конференции в Берлине 19 января. Слова Джонсона привела пресс-служба британского правительства.

Тем временем Зеленского пригласили как можно быстрее посетить Лондон

В Берлине, где состоялась международная конференция по проблеме войны в Ливии, британский премьер Борис Джонсон, среди прочего, говорил и о том, что видение Великобританией событий в Солсбери – неизменное:

Применение химического оружия со стороны России было "бессмысленной и наглой попыткой убить невинных людей".

Причем Джонсон отметил, что "подобные атаки не должны повториться".

Нормализации наших двусторонних отношений не будет, пока Россия не прекратит дестабилизационную деятельность, которая угрожает Великобритании и нашим союзникам и подрывает безопасность наших граждан и нашу коллективную безопасность,

– заявил лидер правительства Великобритании.

Однако, одновременно с этим Джонсон согласился, что обе страны – и Великобритания, и Российская Федерация – должны заниматься вопросами международной безопасности и проблемами в Ливии, Сирии, Ираке и Иране.

Интересно, что пресс-служба Кремля лишь констатировала факт разговора Путина с Джонсоном: мол, обсуждали двусторонние отношения и международную ситуацию.