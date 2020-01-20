Джонсон напомнил Путину о Солсбери и отказался говорить о нормализации отношений
Отношения Великобритании и России не нормализуются, пока Путин не прекратит подрывать безопасность в мире, а также и проводить политику дестабилизации, которая угрожает и Лондону, и союзникам. К тому же, Великобритания не намерена менять свою позицию в отношении отравления Скрипачлей как "наглой попытки убить невинных людей" со стороны Кремля.
Об этом говорил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время встречи с Владимиром Путиным на полях конференции в Берлине 19 января. Слова Джонсона привела пресс-служба британского правительства.
Тем временем Зеленского пригласили как можно быстрее посетить Лондон
В Берлине, где состоялась международная конференция по проблеме войны в Ливии, британский премьер Борис Джонсон, среди прочего, говорил и о том, что видение Великобританией событий в Солсбери – неизменное:
- Применение химического оружия со стороны России было "бессмысленной и наглой попыткой убить невинных людей".
Причем Джонсон отметил, что "подобные атаки не должны повториться".
Нормализации наших двусторонних отношений не будет, пока Россия не прекратит дестабилизационную деятельность, которая угрожает Великобритании и нашим союзникам и подрывает безопасность наших граждан и нашу коллективную безопасность,
– заявил лидер правительства Великобритании.
Однако, одновременно с этим Джонсон согласился, что обе страны – и Великобритания, и Российская Федерация – должны заниматься вопросами международной безопасности и проблемами в Ливии, Сирии, Ираке и Иране.
Интересно, что пресс-служба Кремля лишь констатировала факт разговора Путина с Джонсоном: мол, обсуждали двусторонние отношения и международную ситуацию.
Что известно о нападении россиян на семью Скрипалей в Британии? 4 марта 2018 в британском городке Солсбери отравили бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Их атаковали нервно-паралитическим веществом "Новичок".
Правоохранители выяснили, что отравили Скрипаля сотрудники ГРУ России Александр Петров (настоящее имя – Александр Мишкин) и Руслан Боширов (настоящее имя – Анатолий Чепига).