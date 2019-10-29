Джонсон согласился перенести Brexit на три месяца

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон принял предложение Евросоюза о переносе Brexit до 31 января 2020 года. В то же время он отметил в ответ, что такое вынужденное решение вредит британской демократии.

Джонсон направил соответствующее письмо с согласием председателю Европейского совета Дональда Туска.

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Как вам известно, согласно закону о выходе Соединенного Королевства с ЕС от 2019 года, у меня нет другого выбора, кроме как подтвердить формальное согласие на эту отсрочку,

– написал Джонсон.

Джонсон также отметил, что хотел бы, чтобы британский парламент как можно скорее принял вариант соглашения по Brexit. При этом он выразил "серьезные опасения, что этот парламент никогда этого не сделает, пока у него есть возможность все перенести".

В связи с этим премьер сообщил Туску о стремлении организовать новые выборы в декабре, а также выразил надежду, что "сложный период" в отношениях ЕС и Великобритании останется позади.

Что думает британский парламент о досрочных выборах

Они точно не согласны с премьером страны. Палата общин парламента Великобритании отвергла план Джонсона о проведении досрочных выборов 12 декабря.

Палата общин британского парламента не поддержала план премьера Бориса Джонсона о проведении 12 декабря досрочных выборов. В поддержку инициативы главы правительства выступили 299 депутатов, против были 70,

– говорится в сообщении.

А для принятия плана нужна была поддержка не менее двух третей нижней палаты парламента – то есть 434 голоса.

В свою очередь Джонсон не собирается так просто отступать. После отказа он анонсировал «короткий» законопроект о досрочных выборах, для принятия которого достаточно простого большинства голосов.

В общем премьер-министр выступает против переноса Brexit, которое, по его мнению, только усугубляет ситуацию.

Что такое Brexit?Это выход Великобритании из Евросоюза от английских слов Britain (Великобритания) и Exit (выход). 23 июня 2016 состоялся референдум о членстве Великобритании в ЕС. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании, изъявили желание покинуть ЕС. Произойти это должно было еще 29 марта 2019, и после трех провальных голосований по соглашению по Brexit сроки перенесли на 31 января.