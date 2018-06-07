Джордж и Амаль Клуни отправились на отдых в Италию: яркие фото

Популярный голливудский актер Джордж Клуни и его очаровательная жена Амаль решили провести романтический отдых в солнечной Италии. На берегу Средиземного моря пара наслаждается уик-эндом, демонстрируя семейную идиллию.

Насыщенный график актера не помешал романтическому отпуску звездных супругов. Джордж и Амаль Клуни выбрали для этого солнечную и колоритную Италию.

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Известно, что влюбленные остановились в поместье актера на острове Сардиния. Однако наслаждаться морскими пейзажами, что открываются с роскошной виллы, пара не намерена. Джордж и Амаль Клуни активно проводят свободное время, посещая рестораны и гоняя на мопеде.

Джорж и Амаль Клуни в Италии

На один из выходов волшебная правозащитница одела роскошное платье с ярким принтом. Свой образ Амаль Клуни дополнила босоножками на каблуке и красным клатчем. Роскошные волосы и макияж завершили итальянский "лук" знаменитого адвоката.

Романтические свидания супругов Клуни

По информации The Daily Mail, супруги проводят отдых без детей. Своих двойняшек – Эллу и Александра – пара оставила дома, поэтому на их день рождения который был 6 июня, Джордж и Амаль принимали поздравления в Италии.



Джордж и Амаль Клуни на отдыхе