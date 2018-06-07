12:54
7 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
22°C 7°C
  • пятница
    26°C 13°C
  • суббота
    26°C 18°C
  • воскресенье
    25°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Усы надежды для сборной РФ. Виртуальная реальность Киселева
Вєсті Кремля
21:04, 6 июня
Вести.UA. Натурщик Татьяны Чорновол. Хитрый план Добкина
Вєсті.UA
19:48, 6 июня
Оползень в Черноморске: почему за свою халатность должны отвечать чиновники
ЦРУ
09:00, 6 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. За валюту и под колпаком КГБ: Проституция в Союзе
Згадати все
13:08, 6 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47

Джордж и Амаль Клуни отправились на отдых в Италию: яркие фото

87 Читати новину українською
Джордж и Амаль Клуни на отдыхе
Джордж и Амаль Клуни на отдыхе / Фото из свободных источников

Популярный голливудский актер Джордж Клуни и его очаровательная жена Амаль решили провести романтический отдых в солнечной Италии. На берегу Средиземного моря пара наслаждается уик-эндом, демонстрируя семейную идиллию.

Насыщенный график актера не помешал романтическому отпуску звездных супругов. Джордж и Амаль Клуни выбрали для этого солнечную и колоритную Италию.

Читайте также: Откровенно и сексуально: Амаль Клуни появилась на вечеринке в кружевном красном топе

Известно, что влюбленные остановились в поместье актера на острове Сардиния. Однако наслаждаться морскими пейзажами, что открываются с роскошной виллы, пара не намерена. Джордж и Амаль Клуни активно проводят свободное время, посещая рестораны и гоняя на мопеде.

Джорж и Амаль Клуни в Италии

На один из выходов волшебная правозащитница одела роскошное платье с ярким принтом. Свой образ Амаль Клуни дополнила босоножками на каблуке и красным клатчем. Роскошные волосы и макияж завершили итальянский "лук" знаменитого адвоката.

Романтические свидания супругов Клуни

По информации The Daily Mail, супруги проводят отдых без детей. Своих двойняшек – Эллу и Александра – пара оставила дома, поэтому на их день рождения который был 6 июня, Джордж и Амаль принимали поздравления в Италии.


Джордж и Амаль Клуни на отдыхе

Теги: LifeStyle Кино отдых Голливуд
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Няня для Гройсмана: как премьер рождаемость будет поднимать
сегодня, 12:00 Няня для Гройсмана: как премьер рождаемость будет поднимать
Наталія Лебідь 104
Київ скоро очистять від маршруток
сегодня, 08:40 Київ скоро очистять від маршруток
Ольга Бродська 3181
Главные новости 6 июня: представление на Данилюка, аудио заявления зама Супрун, рейс в Канаду
сегодня, 08:02 Главные новости 6 июня: представление на Данилюка, аудио заявления зама Супрун, рейс в Канаду
702
Деньги на ветер: как правильно инвестировать в ветроэнергетику
6 июня, 22:04 Деньги на ветер: как правильно инвестировать в ветроэнергетику
Максим Єфімов 415
ЧМ-1934 по футболу: диктатор на трибуне, нацистская свастика и поломанные команды
6 июня, 21:05 ЧМ-1934 по футболу: диктатор на трибуне, нацистская свастика и поломанные команды
437
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук