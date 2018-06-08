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Джордж Клуни и Амаль очаровали нежными поцелуями на кинопремии: фото

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Джордж и Амаль Клуни на кинопремии
Джордж и Амаль Клуни на кинопремии / Getty images

Заядлый холостяк Джордж Клуни, который в 2014 году вступил в брак с юристом Амаль Аламуддин, не жалеет о своем выборе. Пара выглядит счастливо и не стесняется демонстрировать свои чувства.

После горячего отдыха в Италии Джордж Клуни и Амаль вернулись к привычной жизни в Голливуде. Так, супруги появились на 46-й церемонии вручения кинопремии American Film Institute Life Achievement Award.

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Для светского мероприятия очаровательная жена актера надела роскошное платье от Prada. Платье нежно-розового цвета имело стильную вышивку и немалый разрез на ноге. Амаль Клуни подобрала золотистые босоножки и клатч к элегантному образу. Юрист завершила "лук" большими серьгами с фиолетовыми камнями, которые виднелись из-под волнистых волос Амаль.

 

 

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Во время светского мероприятия Джорджу Клуни вручили награду за актерскую и режиссерскую работу в Голливуде. После объявления результатов Амаль Клуни поднялась со своим мужем и, переполненная радостью, нежно поцеловала его. Такое проявление искренних чувств настолько понравилось участникам кинопремии, что они не сдержали восторга и поздравили актера бурными аплодисментами.

Джордж Клуни с женой Амаль


Амаль Клуни нежно поцеловала своего мужа


Поцелуй влюбленных супругов Клуни

Джордж Клуни получил награду на кинопремии

За кулисами кинопремии пара также не скрывала своего восхищения друг от друга. Журналисты зафиксировали момент, когда Джордж и Амаль Клуни мило общались, проявляя нежность и заботу.

Идеальные отношения Джорджа и Амаль Клуни


Роскошное супружество Клуни

Теги: LifeStyle Кино Голливуд
Источник: 24 Канал
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