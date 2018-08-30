Джордж Клуни признался, как Амаль завоевала его сердце

Голливудский секс-символ Джордж Клуни раньше никогда не отличался большими успехами в семейной жизни. Сейчас мужчина прекрасно себя чувствует, воспитывая двух детей и рассказывает, что благодаря Амаль Клуни его жизнь изменилась к лучшему.

Мужчина женился на известной юристке Амаль Клуни в 2014 году и в прошлом году впервые стал отцом двойняшек – Эллы и Александра. Через несколько месяцев после свадьбы он дал интервью изданию ETonline, которое ранее не публиковалось в сети. В издании Express сообщают, что причин влюбиться в Амаль у Джорджа Клуни было много.

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Она удивительная личность, она заботливая, она – одна из самых умных женщин, которых я когда-либо встречал. А еще у нее отличное чувство юмора. Я всегда очень горжусь ею, когда она выступает с речью в Европейском суде по правам человека. Это очень впечатляюще,

– комментировал свое бракосочетание с женщиной голливудский актер.

Он добавил, что его сердце покорила не только особая харизматичность правозащитницы, но и прекрасное чувство стиля: "С того момента, как я ее встретил, меня покорило ее эксцентричное, но прекрасное чувство стиля. Я люблю любоваться ею, потому что у нее замечательный вкус".