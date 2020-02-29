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      Джордж Сорос и "соросята" украинской политики: кто и для чего манипулирует этим термином

      - Читати новину українською

      Термин "соросята" в украинской политике часто применяют в отношении своих оппонентов, но никто не объясняет, что он означает. Так, "объяснять" взялся телеканал ZIK, который принадлежит Виктору Медведчуку. Тот организовал целый телемарафон "Попахивает Соросом" – настолько скандальный, что после него эта тема снова стала "горячей".

      24 канал решил разобраться – кто такой Джордж Сорос, какое он отношение имеет к украинской политике, а также кто такие "соросята" и почему медведчуковцы злоупотребляют этим словом.

      Обратите внимание: "Интер" снова оскандалился: канал показал 23 февраля советские пропагандистские фильмы

      Сорос и "соросята": как заставить всю страну говорить о тебе

      Для того, чтобы понять, кто такие "соросята", сперва нужно разобраться с тем, в чью честь их назвали. Джордж Сорос – 89-летний американский бизнесмен венгерско-еврейского происхождения.

      Его состояние насчитывает более 8 миллиардов долларов, и с Украиной его связывает поддержка реформ в нашем государстве, а также финансирование активистов, общественных деятелей и организаций.

      Кроме того, Джордж Сорос известен своей антироссийской позицией и деятельностью. В частности, он открыто критикует режим Владимира Путина.

      Сегодня, пожалуй, уже ни для кого не секрет, что много общественных организаций и аналитических центров в Украине существуют за деньги из-за рубежа – гранты от иностранных правительств или частных лиц. Например, Центр противодействия коррупции получает грантовые деньги от Государственного департамента США, а "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" – от фонда "Возрождение", который принадлежит самому Соросу.

      В основном, такие организации в своей деятельности направлены на Запад. Из-за этого пророссийские или радикально настроенные политики называют их "грантоедами", "гарнтожерами" или "соросятами" за якобы личную связь с Соросом, а еще кричат о "внешнем управлении" государством.

      Снова громко начали говорить о "соросятах" после смены власти в Украине, когда в Верховную Раду и Кабинет Министров пришли много новых людей именно из кругов таких общественных организаций.

      Стоит знать: В Украине запретили еще три российских канала: какие именно

      Медведчуку "Попахивает Соросом" – Соросу попахивает ZIKом

      С темой соросят по-настоящему оскандалился телеканал ZIK со своим телемарафоном "Попахивает Соросом". Медведчуковский телеканал решил "разбираться", кто такие "соросята". Но все их "усилия" – обычная российская пропаганда устами украинского телеканала.

      Вот, например, одна из цитат в новости на сайте Zik о скандале вокруг телемарафона:

      Одни "соросята" создавали телеканал "Эспрессо" и разжигали войну, другие – стояли на Майдане и оказывали сопротивление "Беркуту".

      Телеканал беззастенчиво повторяет методички пропагандистов нашего восточного соседа, намекая, что российско-украинскую войну "развязала Украина", а Революция Достоинства – это, видите ли, "сопротивление работникам Беркута", которые расстреливали активистов.

      Кроме того, "журналисты" утверждают, что американский бизнесмен Джордж Сорос "хочет присваивать целые страны, а особенно удачно ему это удается в Украине".

      Анонс скандального марафона ZIK "Попахивает Соросом": смотрите видео

      Похоже, у Сороса решили не мириться с поливанием грязи, поэтому его фонд "Возрождение" призвал украинское медийное сообщество дать правовую оценку действиями телеканала ZIK.

      Мы считаем, что содержание телемарафона перенасыщено ложной информацией, манипуляциями и языком вражды. Под видом фактов, зрителям предлагают пропагандистские нарративы, которые ранее использовались в авторитарных странах и которые были многократно опровергнуты,
      – заявили в фонде.

      "Возрождение" призывает украинских медиаэкспертов, юристов и журналистов пересмотреть скандальный телемарафон и помочь обществу наконец разобраться с рядом важных причин:

      • Можно ли медийные продукты, которые выпускает телеканал ZIK, считать журналистикой согласно стандартам профессии?
      • Чьи нарративы распространяют журналисты телеканала ZIK, откуда они происходят?
      • Присутствуют ли в эфире телеканала ZIK признаки языка вражды, ложной информации и манипулирование общественным сознанием?
      • Какие уроки и выводы должно вынести украинское медиа – сообщество и общество в целом после просмотра таких "продуктов" как телемарафон "Попахивает Соросом"?

      Что известно о фонде "Возрождение"?Фонд "Возрождение" свою деятельность в Украине характеризует как "поддержку активного, разнообразного и открытого гражданского общества, настроенного менять Украину, а также поддержку создания среды, в которой эти изменения заработают".

      В 2014 году после вторжения российских войск сначала в украинский Крым, а потом и на Донбасс, фонд "Возрождение" начал оказывать разностороннюю поддержку украинской власти, а также инициировал создание стратегической группы советников реформирования Украины.

      К слову: Нацсовет оштрафовал телеканал Медведчука более чем на 100 тысяч гривен

      Почему россияне и пророссийские политики ненавидят Сороса

      Все просто – эта ненависть взаимна. Джордж Сорос начал поддержку Украины, хотя и на мирной территории, но это изрядно разозлило Россию, которая не заинтересована в прогрессирующей, экономически сильной Украине.

      Бывший исполнительный директор фонда "Возрождение" Евгений Быстрицкий в комментарии "Радио Свобода" пояснил, что цель деятельности фондов Сороса в Восточной Европе – это поддержка гражданской активности, направленной на развитие открытого общества, когда политическая и исполнительная власть подотчетны общине.

      Давний термин "соросята" ныне стал мемом, потому что его продвигают те, кто видит, что продвижение реформ затронет их коренные интересы. Это, во-первых, те, кто свой капитал и свою идеологию связывают с Россией, кто хотел бы, чтобы мы забыли о движении Украины на Запад, чтобы мы оставались частью Востока, под Россией,
      – пояснил Быстрицкий.

      По его словам, прежде всего здесь говорится о команде Медведчука, Рабиновича, "Оппозиционной платформе – За жизнь" и том олигархате, который с ними связан. Также "не любят" Сороса и те народные депутаты, которые финансируются этим кругом олигархата.

      "Они пытаются раскрутить ненависть к Джорджу Соросу. А эту ненависть испытывают преимущественно правые режимы. Многим людям не нравится то, что Сорос дает средства на развитие общественной активности", – резюмировал бывший руководитель фонда "Возрождение".

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости США Новости Украины Новости политики Реформы Активисты Джордж Сорос Виктор Медведчук
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