Джордж Сорос и "соросята" украинской политики: кто и для чего манипулирует этим термином

Термин "соросята" в украинской политике часто применяют в отношении своих оппонентов, но никто не объясняет, что он означает. Так, "объяснять" взялся телеканал ZIK, который принадлежит Виктору Медведчуку. Тот организовал целый телемарафон "Попахивает Соросом" – настолько скандальный, что после него эта тема снова стала "горячей".

24 канал решил разобраться – кто такой Джордж Сорос, какое он отношение имеет к украинской политике, а также кто такие "соросята" и почему медведчуковцы злоупотребляют этим словом.

Обратите внимание: "Интер" снова оскандалился: канал показал 23 февраля советские пропагандистские фильмы

Сорос и "соросята": как заставить всю страну говорить о тебе

Для того, чтобы понять, кто такие "соросята", сперва нужно разобраться с тем, в чью честь их назвали. Джордж Сорос – 89-летний американский бизнесмен венгерско-еврейского происхождения.

Его состояние насчитывает более 8 миллиардов долларов, и с Украиной его связывает поддержка реформ в нашем государстве, а также финансирование активистов, общественных деятелей и организаций.

Кроме того, Джордж Сорос известен своей антироссийской позицией и деятельностью. В частности, он открыто критикует режим Владимира Путина.

Сегодня, пожалуй, уже ни для кого не секрет, что много общественных организаций и аналитических центров в Украине существуют за деньги из-за рубежа – гранты от иностранных правительств или частных лиц. Например, Центр противодействия коррупции получает грантовые деньги от Государственного департамента США, а "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" – от фонда "Возрождение", который принадлежит самому Соросу.

В основном, такие организации в своей деятельности направлены на Запад. Из-за этого пророссийские или радикально настроенные политики называют их "грантоедами", "гарнтожерами" или "соросятами" за якобы личную связь с Соросом, а еще кричат о "внешнем управлении" государством.

Снова громко начали говорить о "соросятах" после смены власти в Украине, когда в Верховную Раду и Кабинет Министров пришли много новых людей именно из кругов таких общественных организаций.

Стоит знать: В Украине запретили еще три российских канала: какие именно

Медведчуку "Попахивает Соросом" – Соросу попахивает ZIKом

С темой соросят по-настоящему оскандалился телеканал ZIK со своим телемарафоном "Попахивает Соросом". Медведчуковский телеканал решил "разбираться", кто такие "соросята". Но все их "усилия" – обычная российская пропаганда устами украинского телеканала.

Вот, например, одна из цитат в новости на сайте Zik о скандале вокруг телемарафона:

Одни "соросята" создавали телеканал "Эспрессо" и разжигали войну, другие – стояли на Майдане и оказывали сопротивление "Беркуту".

Телеканал беззастенчиво повторяет методички пропагандистов нашего восточного соседа, намекая, что российско-украинскую войну "развязала Украина", а Революция Достоинства – это, видите ли, "сопротивление работникам Беркута", которые расстреливали активистов.

Кроме того, "журналисты" утверждают, что американский бизнесмен Джордж Сорос "хочет присваивать целые страны, а особенно удачно ему это удается в Украине".

Анонс скандального марафона ZIK "Попахивает Соросом": смотрите видео

Похоже, у Сороса решили не мириться с поливанием грязи, поэтому его фонд "Возрождение" призвал украинское медийное сообщество дать правовую оценку действиями телеканала ZIK.

Мы считаем, что содержание телемарафона перенасыщено ложной информацией, манипуляциями и языком вражды. Под видом фактов, зрителям предлагают пропагандистские нарративы, которые ранее использовались в авторитарных странах и которые были многократно опровергнуты,

– заявили в фонде.

"Возрождение" призывает украинских медиаэкспертов, юристов и журналистов пересмотреть скандальный телемарафон и помочь обществу наконец разобраться с рядом важных причин:

Можно ли медийные продукты, которые выпускает телеканал ZIK, считать журналистикой согласно стандартам профессии?

Чьи нарративы распространяют журналисты телеканала ZIK, откуда они происходят?

Присутствуют ли в эфире телеканала ZIK признаки языка вражды, ложной информации и манипулирование общественным сознанием?

Какие уроки и выводы должно вынести украинское медиа – сообщество и общество в целом после просмотра таких "продуктов" как телемарафон "Попахивает Соросом"?

Что известно о фонде "Возрождение"?Фонд "Возрождение" свою деятельность в Украине характеризует как "поддержку активного, разнообразного и открытого гражданского общества, настроенного менять Украину, а также поддержку создания среды, в которой эти изменения заработают".



В 2014 году после вторжения российских войск сначала в украинский Крым, а потом и на Донбасс, фонд "Возрождение" начал оказывать разностороннюю поддержку украинской власти, а также инициировал создание стратегической группы советников реформирования Украины.

К слову: Нацсовет оштрафовал телеканал Медведчука более чем на 100 тысяч гривен

Почему россияне и пророссийские политики ненавидят Сороса

Все просто – эта ненависть взаимна. Джордж Сорос начал поддержку Украины, хотя и на мирной территории, но это изрядно разозлило Россию, которая не заинтересована в прогрессирующей, экономически сильной Украине.

Бывший исполнительный директор фонда "Возрождение" Евгений Быстрицкий в комментарии "Радио Свобода" пояснил, что цель деятельности фондов Сороса в Восточной Европе – это поддержка гражданской активности, направленной на развитие открытого общества, когда политическая и исполнительная власть подотчетны общине.

Давний термин "соросята" ныне стал мемом, потому что его продвигают те, кто видит, что продвижение реформ затронет их коренные интересы. Это, во-первых, те, кто свой капитал и свою идеологию связывают с Россией, кто хотел бы, чтобы мы забыли о движении Украины на Запад, чтобы мы оставались частью Востока, под Россией,

– пояснил Быстрицкий.

По его словам, прежде всего здесь говорится о команде Медведчука, Рабиновича, "Оппозиционной платформе – За жизнь" и том олигархате, который с ними связан. Также "не любят" Сороса и те народные депутаты, которые финансируются этим кругом олигархата.

"Они пытаются раскрутить ненависть к Джорджу Соросу. А эту ненависть испытывают преимущественно правые режимы. Многим людям не нравится то, что Сорос дает средства на развитие общественной активности", – резюмировал бывший руководитель фонда "Возрождение".