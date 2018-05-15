Джорджина Чапман впервые рассказала о жизни после развода со скандальным Харви Вайнштейном

Экс-супруга скандального киномагната Харви Вайнштейна, которого осенью 2017 года более 40 женщин обвинило в сексуальных домогательствах и изнасилованиях, Джорджина Чапман дала откровенное интервью о пережитой боли и страданиях после развода с мужем.

Об этом британская актриса поделилась для американского издания Vogue.

Женщина рассказала, что никогда не могла бы себе подумать, что Вайнштейн мог предлагать актрисам роли в обмен на секс. Хотя она иногда и подозревала Харви в изменах, но была очень наивной и думала, что только накручивает себя.

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"У меня не было никаких подозрений. У нас был счастливый брак. Благодаря Харви я была уверена в своем будущем и в будущем наших детей. Он казался мне прекрасным отцом. Иногда я думала, что он мне изменяет, но я была очень наивной", – призналась Джорджина.

Харви Вайнштейн и Джорджина Чапман

Когда же экс-супруга услышала обо всех обвинения относительно Харви Вайнштейна, она боялась появляться на публике, поскольку думала, что своим выходом она может оскорбить пострадавших девушек.

Сначала я просто не могла ничего делать, меня парализовал шок. Затем я начала себя жалеть и думать, что абсолютно не заслужила всего этого. А потом до меня дошло, что все это правда и это все действительно произошло. Я должна все это осознать. Я обязана двигаться вперед,

– добавила соучредитель бренда Marchesa.

После скандала ей пришлось обратиться за помощью к психоаналитикам, потому что она не знала, как жить дальше. Сейчас она старается больше думать о своих детях.

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"Это все еще так свежо и болезненно. На днях я поднималась по лестнице и вдруг остановилась. Мне казалось, что весь воздух просто выбит из моих легких и мне нечем дышать. У меня бывают моменты ярости, моменты смятения и моменты сомнения. У меня бывают моменты, когда я просто плачу, думая о своих детях. Какая будет у них жизнь? Что им будут рассказывать люди? Ведь они любят своего отца и от этого мне становится еще труднее", – подытожила разбитая дизайнер.

Харви Вайнштейн с Джоржиной и дочерью

Сейчас Харви Вайнштейн и Джорджина Чапман находятся в стадии развода. В браке пара находилась с 2007 года, у них родилось двое детей – Индия Перл Вайнштейн и Дашиелл Вайнштейн. После секс-скандала Харви отправили на лечение в Аризону в специализированную клинику, а следователи до сих пор рассматривают его дело в отношении сексуальных злодеяний в Голливуде.