Джошуа бросил вызов Уайлдеру и Фьюри

Чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBO и ІВО в супертяжелом весе Энтони Джошуа заявил, что его поединки с обладателем титула WBC Деонтеем Уайлдером и экс-чемпионом мира Тайсоном Фьюри рано или поздно произойдут независимо от результата их ближайших боев.

Джошуа заявил, что считает свое поражение в поединке против Александра Поветкина практически невозможным.

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"Допустим, что в моем поединке против Поветкина случится худшее. Они все равно будут хотеть боя со мной, потому что все мы – звезды бокса. Бой состоится независимо от того, кто победит. Если Уайлдер проиграет Фьюри, я все равно позже встречусь с Уайлдером. То же самое можно сказать и о Фьюри", – передает слова Джошуа Allboxing.

Напомним, что чемпион мира по боксу в супертяжелой категории по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа будет защищать свои титулы против российского спортсмена Александра Поветкина. Поединок состоится в Лондоне, на знаменитом стадионе "Уэмбли" 22 сентября этого года.

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