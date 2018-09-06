15:06
6 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
26°C 15°C
  • пятница
    24°C 20°C
  • суббота
    18°C 16°C
  • воскресенье
    24°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ АВИАКАТАСТРОФА НА ТРУХАНОВОМ ОСТРОВЕ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. День перевернутого календаря. Беда России
Вєсті Кремля
21:48, 4 сентября
Вести.UA. Открытый рот Ляшко. Испорченный сентябрьский праздник
Вєсті.UA
20:13, 4 сентября
Как чиновники освоили новые схемы, в результате которых в бюджет не доходят сотни миллионов грив
ЦРУ
09:00, 5 сентября
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Тотальная цензура
Згадати все
13:54, 5 сентября
Телеканал новостей 24 Новости Спорт
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ АВИАКАТАСТРОФА НА ТРУХАНОВОМ ОСТРОВЕ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ

Джошуа бросил вызов Уайлдеру и Фьюри

46 Читати новину українською
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа

Чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBO и ІВО в супертяжелом весе Энтони Джошуа заявил, что его поединки с обладателем титула WBC Деонтеем Уайлдером и экс-чемпионом мира Тайсоном Фьюри рано или поздно произойдут независимо от результата их ближайших боев.

Джошуа заявил, что считает свое поражение в поединке против Александра Поветкина практически невозможным.

Читайте также: Фьюри обозвал троих известных боксеров бомжами и отказался с ними боксировать

"Допустим, что в моем поединке против Поветкина случится худшее. Они все равно будут хотеть боя со мной, потому что все мы – звезды бокса. Бой состоится независимо от того, кто победит. Если Уайлдер проиграет Фьюри, я все равно позже встречусь с Уайлдером. То же самое можно сказать и о Фьюри", – передает слова Джошуа Allboxing.

Напомним, что чемпион мира по боксу в супертяжелой категории по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа будет защищать свои титулы против российского спортсмена Александра Поветкина. Поединок состоится в Лондоне, на знаменитом стадионе "Уэмбли" 22 сентября этого года.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

Теги: Бокс Спорт
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как Гройсман спас коррупционера с Одесской таможни от уголовного дела и назначил его главой ГФС
сегодня, 15:01 Как Гройсман спас коррупционера с Одесской таможни от уголовного дела и назначил его главой ГФС
Юрій Бутусов
Кремлевский карлик: топ-факты о Владимире Путине
сегодня, 14:44 Кремлевский карлик: топ-факты о Владимире Путине
Почему фирменный сервис всегда лучше гаражного
5 сентября, 12:01 Почему фирменный сервис всегда лучше гаражного
Монетизация субсидий: что это такое и как оформить документы
сегодня, 14:25 Монетизация субсидий: что это такое и как оформить документы
Ірина Лаб'як
ФСБ готовит Гиркина к возвращению на Донбасс
сегодня, 12:01 ФСБ готовит Гиркина к возвращению на Донбасс
Злой Одессит
Паралимпиада-2018: медальный зачет
 18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес
 13 мая , 06:50
Йохан Ольсон неожиданно выиграл 50-километровую гонку классикой
 4 марта 2013 , 04:48
В Харькове появилось граффити с Александром Усиком: фото
 28 июля , 13:34
Как Шевченко Федерацию поздравлял. ВИДЕО
 13 сентября 2013 , 15:39
Франков о решении ФФУ: Футбол без зрителей - дерьмо
 8 мая 2014 , 18:58
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук