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      Джошуа договорился о бое с непобедимым американцем: известна дата

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      Энтони Джошуа
      Энтони Джошуа / Фото из открытых источников

      Чемпион мира WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (22-0, 21 КО) проведет следующий бой против американца Джаррелла Миллера (23-0-1, 20 КО).

      Бой состоится 1 июня в Madison Square Garden (Нью-Йорк, США). Официально о договорнности должны объявить на следующей неделе, утверждает Ring TV.

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      Промоутеру Эдди Хирну пришлось отменить запланированный на 13 апреля бой Энтони Джошуа на лондонском стадионе "Уэмбли", поскольку руководство стадиона было заинтересовано в поединке Джошуа только против трех боксеров: Деонтея Уайлдера, Тайсона Фьюри или Диллиана Уайта.

      Последним боем Джошуа остается защита чемпионских титулов в сентябре прошлого года, когда британец нокаутировал россиянина Александра Поветкина.

      Добавим, что за свою карьеру Джошуа провел 22 поединка, в каждом из которых побеждал. Его соперник по кличке "Большой ребенок" выходил на ринг 23 раза (22 победы и одна ничья).

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      Теги: Бокс Спорт
      Источник: 24 Канал
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