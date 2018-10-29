Джошуа планирует провести три поединка в 2019 году

Промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO Джошуа (22-0, 21 КО) Эдди Хирный озвучил планы своего клиента на 2019 год.

Первый бой может состояться 13 апреля на "Уэмбли" Джошуа планирует драться с Дионтеем Уайлдером.

Читайте также: Кубрат Пулев победил Хьюи Фьюри и получил право на бой с Джошуа: видео боя

Свой второй бой Джошуа планирует провести летом в США против Джарелла Миллера. Для Джошуа это будет первый бой в США.

В конце 2019 года Джошуа планирует провести бой с обязательным претендентом на титул IBF Кубратом Пулевым на одном из футбольных стадионов Великобритании.

Напомним, что Джошуа после победы над Александром Поветкиным (34-2, 24 КО) предложил болельщикам через Twitter выбрать ему следующего соперника.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24