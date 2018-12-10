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      Джошуа рассчитывает на бой с Уайлдером в апреле

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      Джошуа хочет бой с Уайлдером
      Джошуа хочет бой с Уайлдером

      Чемпион мира по версии IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжелом весе Джошуа желает выйти на ринг против чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера уже в апреле следующего года.

      WBC санкционировал скорейший повторный поединок, однако сторона Джошуа считает, что это не гарантия организации боя. Промоутер Эдди Хирн заявил, что Уайлдер сам может решить, с кем сражаться, а Джошуа –один из двух вариантов.

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      Не думаю, что WBC в обязательном порядке заставит Уайлдера и Фьюри драться снова. Они хотят организовать второй бой, но необязательно это делать в самое ближайшее время. Если Уайлдер захочет драться с Фьюри, то будет драться с ним. Если же захочет объединить пояса, то мы готовы организовать бой с Джошуа. Джошуа стремится в апреле выйти на ринг против Уайлдера,
      – сказал Хирн.

      Напомним, в минувшие выходные Фьюри и Уайлдер провели между собой бой, который завершился вничью, а WBC обязала боксеров провести реванш.

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      Теги: Спорт Бокс
      Источник: 24 Канал
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