Джуд Лоу рассказал, чего ожидать от третьего фильма о Шерлоке Холмсе

Голливудский актер британского происхождения Джуд Лоу рассказал, чего ожидать поклонникам фильмов о Шерлоке Холмсе в третьей части франшизы.

На данный момент талантливый режиссер Гай Ричи не дал официального согласия на съемки новой части популярного фильма "Шерлок Холмс". Но уже известно, что главными героями киноленты станут актеры Джуд Лоу и Роберт Дауни-младший.

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Исполнитель роли доктора Ватсона рассказал, чего ожидать от новой части фильма о Шерлоке Холмсе, передает Entertainment Weekly.



"Мы будем продолжать историю франшизы. Как и в прошлый раз, в центре сюжета будет зависимость Шерлока и Ватсона друг от друга. Так как прошло много лет с выхода второй части, мы хотим обыграть это и в фильме, сделав акцент на том, что они давно не виделись", – рассказал Джуд Лоу.

В то же время Роберт Дауни-младший показал, как готовится к съемкам. Именно он играет главную роль и перевоплощается в фильме в легендарного Шерлока Холмса. Премьера киноленты запланирована на 2020 год.