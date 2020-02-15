Джудит Резник – астронавтка с украинскими корнями, трагическая смерть которой покрыта тайной

Ее красота и непослушные вьющиеся волосы приковывали к себе внимание мужчин. Она всегда выглядела стильно – даже в условиях невесомости. Американская астронавтка с украинскими корнями Джудит Резник стала четвертой женщиной в мире, которая увидела Землю из космоса. Однако ее карьера вместе с жизнью окончились страшной катастрофой, которая до сих пор оставляет после себя неразгаданные тайны.

Резник – внучка евреев-эмигрантов из Украины

Джудит родилась в 1949 году в штате Огайо в семье выходцев из Украины. Еще в начале 20-х годов прошлого века ее дедушка-еврей вместе с семьей эмигрировал из Киева в Палестину, а оттуда – в США.

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Джудит с детства хорошо играла на рояле и имела возможность получить престижное музыкальное образование. Однако выбрала специальность инженера-электрика, впоследствии защитила докторскую диссертацию в области электротехники. Работала конструктором в ведущих американских корпорациях.



Джудит Резник

Отбор в NASA

В 1977 году в руки Джудит попала газета с объявлением, которое полностью изменило ее жизнь. NASA объявила набор в отряд космонавтов, и впервые в истории агентства к участию в конкурсе допустили женщин.

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28-летняя Резник, не колеблясь, подала заявку. Первый ответ был неутешительным – для участия в отборе ей не хватало лицензии пилота. Это еще больше разожгло амбиции женщины – в экстренном режиме с помощью товарища-летчика освоила мастерство управления самолетом и устранила пробелы в анкете.

Из более восьми тысяч заявок отобрали 35. Среди кандидатов в астронавты – шестеро женщин, Джудит – среди них.

Дальше был год в тренировочном лагере, где участники программы осваивали теорию и учились выдерживать большие физические нагрузки в условиях невесомости. Когда Резник спрашивали, были ли какие-то различия в программе подготовки мужчин и женщин, то она отшучивалась.

Единственная вещь, о которой им пришлось позаботиться, – это скафандры меньшего размера,

– говорила тогда американская астронавтка.

Впервые в космосе

Неприятной неожиданностью для астронавтки стало то, что первой из женского набора на космическую орбиту полетела Салли Райд. Звездный час Джудит пришел в конце августа 1984 года. Она отправилась на орбиту на космическом челноке Discovery, и была единственной женщиной в составе экипажа.



Резник полетела в космос в 1984 году

Астронавтка вместе с коллегами руководила запуском спутника связи. А также исследовала принцип работы солнечных батарей, которые на то время только рассматривали как потенциальный дополнительный источник энергии для космических миссий.

145 часов на орбите

Резник провела на борту Discovery 145 часов и стала четвертой женщиной в мире, которые побывали в космосе.



Джудит всегда выглядела великолепно, даже в космосе

Джудит с юмором вспоминала сон в условиях невесомости.

Условия для сна очень напоминали летний лагерь. Спальные места всюду – посреди комнаты и даже на стенах,

– рассказывала астронавтка.

Катастрофа космического корабля Challenger

Менее чем за полтора года после первого полета улыбающаяся Джудит под прицелами телекамер снова поднималась на борт космического корабля. Второй полет стал для нее последним.



Экипаж корабля Challenger

28 января 1986 года космический челнок Challenger оторвался от космодрома на мысе Канаверал. Через 73 секунды после старта шаттл загорелся и начал разваливаться на лету. Все семь членов экипажа погибли.



Challenger потерпел катастрофу, весь экипаж погиб

Именем Джудит Резник назвали астероид и кратер на обратной стороне Луны.

Шаттл Challenger, странные совпадения после катастрофы

После катастрофы люди начали находить в сети людей, очень похожих на членов экипажа. Все они имеют такие же фамилии, некоторые – даже и имена.



Экипаж Challenger и похожие на них люди через 30 лет

По состоянию на 2015 год каждый из них работал в определенной сфере: кто-то был профессором, кто-то – директором компании.

Женщина, очень похожая на Джудит Резник и с такой же фамилией и именем, работала профессором права Йельского университета.



Джудит Резник и похожая на нее женщина с таким же именем

Также стало известно, что двое членов экипажа, погибших в катастрофе, имели братьев-близнецов. Люди интересуются: а может ли быть такое совпадение? Или после катастрофы пришлось что-то скрывать?



Роналд Макнейр и его брат-близнец Карл



Эллисон С. Онидзука и его брат-близнец Клод Онидзука