Джулиан Ассанж попросил о дополнительных мерах безопасности в посольстве Эквадора в Лондоне

Адвокаты основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа подали ходатайство в Межамериканскую комиссию по правам человека с просьбой принять дополнительные меры по его защите в посольстве Эквадора в Лондоне на основании "существования потенциальной угрозы".

Об этом сообщил МИД Эквадора в официальном заявлении.

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Ходатайство адвокатов о принятии обеспечительных мер основывается на существовании потенциального риска для господина Ассанжа, поэтому они обратились с просьбой обеспечить неприкосновенность частной жизни господина Ассанжа от незаконных посягательств, в том числе шпионажа в дипломатической миссии, направленного против него и его адвокатов,

– говорится в сообщении.

В ответ на ходатайство в Эквадор заявил, что в соответствии с правилами и процедурами страна гарантирует Ассанжу соблюдения прав человека в период его пребывания в дипломатической миссии Эквадора в роли политического убежища.

Адвокаты Ассанжа также подчеркнули недопустимость передачи своего подзащитного любой стране, которая "не гарантирует его невыдачи США".

Boletín | Ecuador recibe solicitud de medidas cautelares por parte de Julian Assange ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): https://t.co/s3ujQHTGv4 pic.twitter.com/VB7aTpULR7 — Cancillería Ecuador (@CancilleriaEc) 31 січня 2019 р.

Ранее правительство Эквадора заявляло, что не планирует обращаться к правительству Великобритании от имени основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа для обсуждения ситуации, касающейся его пребывания в посольстве в Лондоне.

Также посольство Эквадора требовало, чтобы Ассанж, придерживался чистоты, заботился о своем кота и не говорил на темы, которые могут навредить дипломатическим интересам Эквадора.

Кто такой Джулиан Ассанж?Это австралийский журналист, основавший в 2006 году организацию WikiLeaks. На ее сайте размещены секретные документы и материалы, разоблачающие многих мировых лидеров.



В 2010 году шведские правоохранительные органы обвинили Ассанжа в сексуальных домогательствах и изнасиловании и обратились к Великобритании с требованием об экстрадиции.



В 2012 году британский суд принял решение об аресте и выдаче Ассанжа Стокгольма. С тех пор основатель WikiLeaks скрывается в здании посольства Эквадора в Лондоне.



По мнению самого Ассанжа, Швеция намерена выдать его США, где ему из-за публикации в WikiLeaks секретных документов грозит пожизненное заключение.