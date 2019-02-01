Джулиан Ассанж попросил о дополнительных мерах безопасности в посольстве Эквадора в Лондоне
Адвокаты основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа подали ходатайство в Межамериканскую комиссию по правам человека с просьбой принять дополнительные меры по его защите в посольстве Эквадора в Лондоне на основании "существования потенциальной угрозы".
Об этом сообщил МИД Эквадора в официальном заявлении.
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Ходатайство адвокатов о принятии обеспечительных мер основывается на существовании потенциального риска для господина Ассанжа, поэтому они обратились с просьбой обеспечить неприкосновенность частной жизни господина Ассанжа от незаконных посягательств, в том числе шпионажа в дипломатической миссии, направленного против него и его адвокатов,
– говорится в сообщении.
В ответ на ходатайство в Эквадор заявил, что в соответствии с правилами и процедурами страна гарантирует Ассанжу соблюдения прав человека в период его пребывания в дипломатической миссии Эквадора в роли политического убежища.
Адвокаты Ассанжа также подчеркнули недопустимость передачи своего подзащитного любой стране, которая "не гарантирует его невыдачи США".
Ранее правительство Эквадора заявляло, что не планирует обращаться к правительству Великобритании от имени основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа для обсуждения ситуации, касающейся его пребывания в посольстве в Лондоне.
Также посольство Эквадора требовало, чтобы Ассанж, придерживался чистоты, заботился о своем кота и не говорил на темы, которые могут навредить дипломатическим интересам Эквадора.
Кто такой Джулиан Ассанж?Это австралийский журналист, основавший в 2006 году организацию WikiLeaks. На ее сайте размещены секретные документы и материалы, разоблачающие многих мировых лидеров.
В 2010 году шведские правоохранительные органы обвинили Ассанжа в сексуальных домогательствах и изнасиловании и обратились к Великобритании с требованием об экстрадиции.
В 2012 году британский суд принял решение об аресте и выдаче Ассанжа Стокгольма. С тех пор основатель WikiLeaks скрывается в здании посольства Эквадора в Лондоне.
По мнению самого Ассанжа, Швеция намерена выдать его США, где ему из-за публикации в WikiLeaks секретных документов грозит пожизненное заключение.