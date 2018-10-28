Джулии Робертс – 51! Пятерка интересных фактов из жизни актрисы

Сегодня, 28 октября, исполняется 51 год американской актрисе Джулии Робертс. За свою почти тридцатилетнюю кинокарьеру звезда экранов получила статус одной из самых высокооплачиваемых актрис Голливуда.

В день ее рождения LIFESTYLE24 предлагает пять необычных фактов из жизни именинницы.

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Улыбка Джулии Робертс и археологическая находка

Это сегодня улыбка Джулии Робертс является визитной карточкой актрисы. Однако в школе за такую – от уха до уха, ее называли лягушкой. Видимо, во время выхода в 1990 году фильма "Красотка", одноклассники пожалели о своих насмешках над девочкой, ведь именно там уже взрослая Джулия впервые предстает перед зрителями, как актриса первого плана, умело пользуясь своим козырем. Еще раз заговорить о фирменной улыбке Робертс заставила не очередная роль, а открытие археологов. В 2004 году на северо-западе Болгарии, они раскопали останки женщины, возраст которой определили в 9000 лет, и назвали их "Джулия Робертс". Все благодаря идеально сохранившимся зубам жительницы каменного века.

Разборчивая в ролях

Фильмы, в которых снималась Джулия Робертс, собрали в прокате рекордные 2,5 миллиарда долларов. То ли ее талант настолько понравился режиссерам и зрителям, то ли преданность работе самой Джулии, однако с таким заработком она уверенно носит статус одной из самых высокооплачиваемых актрис Голливуда. Еще один из секретов таких высоких состояний – разборчивость звезды. В свое время она отказалась от ролей в фильмах "Влюбленный Шекспир", "Основной инстинкт", "Предложение" и "Бэтмен и Робин", в которых главные роли сыграли Гвинет Пэлтроу, Ума Турман, Сандра Баллок и Шэрон Стоун. Однако такой "отбор" не повлиял на награды, которые удалось получить Робертс – а это, в частности, "Золотой глобус" за роль в "Красотки" и "Стальных магнолиях", а также "Оскар" (фильм "Эрин Брокович"). "У меня был период, когда нужно было взять тайм-аут. В течение двух лет я многое переосмыслила, так и отвергала предложения режиссеров. Смотрела на сценарий и спрашивала себя: подойдет мне эта картина, или она – полный отстой?" – признавалась актриса.

Фильм, который принес "Оскар".

Это биографическая лента, ради которой Джулия Робертс научилась писать правой рукой (с рождения она левша) но не брила своих подмышек, фильм, благодаря которому актриса получила 20 миллионов долларов гонорара и заняла 31 первое место в "Список выдающихся киногероев и кинозлодеев века" по рейтингу Института Кино. Там она сыграла мать-одиночку и юристку-самоучку. Кино пользовалось у зрителей успехом, собрав в прокате почти 260 миллионов долларов, а его создателям (режиссер Стивенг Содерберг) принесло пять номинаций на "Оскара".

Убегала из-под венца в реальной жизни

Динамичная жизнь актерская не стала помехой тому, чтобы фанаты Робертс обсуждали и ее личный фронт. На протяжении своей карьеры она встречалась с коллегами по цеху, такими, как Мэтью Перри, Лиам Нильсон, Дэниэл Дэй-Льюис, Кифер Сазерленд. С последним дело дошло до свадьбы, однако из газет Джулия узнала об измене жениха и решила ему отомстить. За 4 дня до церемонии, когда все приглашения гостям уже разослали, она заявила, что не пойдет замуж. Актрису даже называли "вечной невестой Голливуда". С 2004 года состоит в браке с кинооператором Даниэлем Модером, вместе пара воспитывает троих детей.

Мартин Лютер Кинг в жизни Робертс

Родители Джулии Робертс интересовались актерством. В Декатуре (округ штата Джорджия), где в то время проживала семья, они открыли театральный кружок. Уроки там посещали дети Мартина Лютера Кинга. Поскольку финансовое положение родителей Джулии, которая родилась в 1967 году, оставляло желать лучшего, то мать не могла оплатить больничный после родов. Это, собственно, сделал обладатель премии Мира, поблагодарив так за внимание, которое семейство Робертс уделяло его чадам. Пожалуй, такую ​​помощь Джулия Робертс компенсировала тем, что пожертвовала деньги на разработку лекарств от синдрома Ретта – психоневрологического заболевание, которое поражает девочек. В 2000 году о таких детях актриса сняла документальный фильм "Тихие ангелы".

А какие факты из жизни Джулии Робертс знаете вы? Что еще интересного можно сказать об актрисе? Делитесь в комментариях.