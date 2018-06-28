Джулия Робертс опубликовала первое фото в Instagram

50-летняя известная голливудская актриса Джулия Робертс создала свою первую официальную страницу в социальной сети Instagram.

Актриса опубликовала свое первое фото, на котором она сидит на траве с распущенными волосами в коротких шортах и в черном свитере с надписью "Любовь".

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К фотографии Джулия Робертс лаконично написала "Привет", кроме того, в описании страницы есть только одно слово – "человек".

Заметим, что возможность комментирования снимке Робертс отключена, поэтому поклонники могут только ставить лайки. Так, за один день женщина собрала более 260 тысяч подписчиков и 94 тысяч "лайков" под фото.