"Джунгли по-харьковски": на станцию метро в Харькове прибежала лиса – видео с места происшествия
Источник:телеграм Netipichnyi Kharkov
На станцию метро "Индустриальная" в Харькове пришла лиса. Увидев людей, она сначала внимательно присмотрелась, а потом убежала. В местных телеграмах это событие назвали "джунгли по-харьковски".
О том, что лиса прибежала в метро, рассказали в местных телеграм-каналах 19 августа утром. В сети опубликовали соответствующие видео.
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Боялась людей
На записи видно, как лиса ходит на станции метро. Она ведет себя осторожно. Когда животное видит, что его снимают, то настораживается.
Она пробует поближе подойти к людям, принюхивается. Однако затем убегает в подземный переход. В публикации отмечают, что лиса безопасна, если она убегает. Ведь получается, что она боится людей и никого не укусит. Тогда ее не надо будет усыплять.
Как в метро Харькова гуляла лиса: смотрите видео
Что известно о лисах
Хищное животное семейства псовых. Она преимущественно рыжая, но это зависит от географического расположения. Животное охотится в открытой местности: в роще, в лесу, на холмах или оврагах.
Питается более 400 видами самых лишь животных, не говоря о растениях. Врагами лис являются ястребы, волки, медведи, пумы. В Украине также распространен особый вид – корсак, занесенный в Красную книгу.