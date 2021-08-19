"Джунгли по-харьковски": на станцию метро в Харькове прибежала лиса – видео с места происшествия

На станцию метро "Индустриальная" в Харькове пришла лиса. Увидев людей, она сначала внимательно присмотрелась, а потом убежала. В местных телеграмах это событие назвали "джунгли по-харьковски".

О том, что лиса прибежала в метро, рассказали в местных телеграм-каналах 19 августа утром. В сети опубликовали соответствующие видео.

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Боялась людей

На записи видно, как лиса ходит на станции метро. Она ведет себя осторожно. Когда животное видит, что его снимают, то настораживается.

Она пробует поближе подойти к людям, принюхивается. Однако затем убегает в подземный переход. В публикации отмечают, что лиса безопасна, если она убегает. Ведь получается, что она боится людей и никого не укусит. Тогда ее не надо будет усыплять.

Как в метро Харькова гуляла лиса: смотрите видео