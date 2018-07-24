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Дзидзьо показал, как выглядит его мама: невероятное сходство

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Дзидзьо со своей мамой Галиной Янивной
Дзидзьо со своей мамой Галиной Янивной / Фото из соцсетей

Фронтмен группы DZIDZIO Михаил Хома показал, как выглядит его мама. Вокалист поразил сеть невероятным сходством со своей матерью.

Как известно, певец Дзидзьо, менее известный как Михаил Хома, имеет прекрасные отношения со своей мамой. Галина Яновна поддерживает своего сына и частенько делает для него сюрпризы. Так, в 2017 году во время мирового турне группы DZIDZIO женщина пришла на его концерт в Мадриде, чем изрядно позабавила артиста. По словам самого певца, Галина Яновна тогда впервые побывала на его выступлении.

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Теперь же мама Дзидьзо решила поддержать талантливого сына на съемках новой киноленты. В СМИ предполагают, что Галина Яновна дебютирует как актриса. Об этом намекнул и сам певец.

Моя мама. Прилетела из Португалии на съемки суперфильма,
– написал он.

К заметке Дзидзьо добавил милое фото, на котором они с мамой счастливо смотрят в камеру. Фотография просто потрясла поклонников музыканта, ведь звезда украинского шоу-бизнеса и его мама очень похожи.

 

Допис, поширений DZIDZIO (@dzidzio)

 

Отметим, что новая кинолента Дзидзьо выйдет на телеэкраны 25 октября. Фильм будет иметь название "DZIDZIO Первый раз". Сейчас Михаил Хома не комментирует информацию о дебюте мамы в большом кино, однако зрители уже ожидают премьеру киноленты.

 

Допис, поширений DZIDZIO (@dzidzio)

 

Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка
Источник: 24 Канал
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