ЕБА просит Гройсмана обеспечить объективность спецрасследования по серной кислоте

Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) просит премьер-министра Владимира Гройсмана обеспечить прозрачность и объективность проведения специального расследования Министерства экономического развития и торговли Украины в отношении импорта серной кислоты.

Об этом говорится в письме исполнительного директора ЕБА Анны Деревянко премьер-министру Владимиру Гройсману, пишет Uaprom.

Ассоциация просит премьер-министра оказать содействие в обеспечении прозрачности и объективности проведения Специального расследования в отношении импорта серной кислоты с учетом всех возможных негативных последствий для промышленности Украины, а также возможных экономических и репутационных потерь для страны на международной арене в случае принятия необоснованного и предвзятого решения.

"Беспокойство компаний-членов ассоциации связано с тем, что инициирование Специального расследования может повлиять на уровень обеспечения серной кислотой предприятий горно-металлургического комплекса, агропромышленного комплекса, энергетики, химической промышленности, для которых это сырье является одним из первостепенных необходимых компонентов технологического процесса, дефицит которого может блокировать производство до полной его остановки, - сказано в письме. - Отечественные потребители серной кислоты отмечают рост уровня дефицита украинской продукции, поэтому для сохранения производства необходимо продолжать использование импортируемой серной кислоты".

В ЕБА добавили, что практически все украинские производители серной кислоты производят товар исключительно для собственных нужд, а заявители, которые инициировали расследование, на сегодня производят товар преимущественно по давальческой схеме. Учитывая это, объемы производства товара для целей определения национального товаропроизводителя в рамках данного специального расследования должны быть скорректированы на объемы производства по давальческой схеме.

"Наличие таких факторов, как закрытие двух крупных предприятий по производству кислоты из-за аннексии Крыма и АТО, что закономерно привело к падению объемов производства национальной отрасли; нестабильная работа некоторых украинских производителей, по заявлению которых было инициировано расследование; устаревшее изношенное оборудование товаропроизводителей, которое приводит к неэффективности производства и завышенной себестоимости, по мнению экспертов ассоциации, ставит под сомнение нанесение вреда национальному товаропроизводителю именно импортом соответствующего товара", - сказано в обращении.

По мнению ЕБА, применение специальных мер может, во-первых, создать угрозу возникновения дефицита серной кислоты на рынке Украины, а, во-вторых, нарушать ряд норм украинского и международного законодательства.

"В результате, потребители все равно будут вынуждены импортировать товар, но уже с уплатой специальной пошлины", - подытожили в ассоциации.

Как сообщалось ранее, в августе прошлого года ВостГОК и "Сумыхимпром", занимающие доминирующее положение на рынке серной кислоты, обратились в МЭРТ жалобой на импорт данного сырья, который, по их мнению, наносит ущерб украинским химикам. В свою очередь, Минэкономторговли начали специальное расследование.