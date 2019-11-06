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      ЕБА просит Зеленского не подписывать коррупционный законопроект Холодова

      19 Читати новину українською
      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / 112.ua

      Европейская Бизнес Ассоциация обратилась с открытым письмом к президенту Украины и главе Верховной Рады Украины.

      Это письмо с просьбой не подписывать принятый 4 октября законопроект №1049 ("О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно внедрения единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование"), в который с очевидным нарушением регламента в последний момент была включена поправка №8, которой предлагается установить фиксированную маржу для оптовой и розничной торговли табачными изделиями, пишет gazeta.ua.

      Автором и инициатором скандальной поправки является депутат от "Слуги народа", заместитель председателя Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Андрей Холодов. Он считается монополистом на киевском рынке незаконных МАФов (по приблизительным подсчетам 600 сооружений по Киеву) и киосков (около 300 Т-киосков).

      Как отмечают в ЕБА, дополнительный суммарный доход/заработок за счет данной поправки оценивается в 15 млрд грн в год за счет потребителей. Следствием такой поправки станет подорожание пачки сигарет в среднем на 13 грн с января 2020 года (рост средней цены сигарет на 18% и увеличение акцизного налога на 20% с января 2020 года).

      В Ассоциации заявили, что "были неприятно поражены проявлением такой практики, когда важные для целой отрасли регуляторные изменения принимаются наспех, без предварительного детального обсуждения с представителями отрасли и "маскируются" путем включения их в законопроекты по совершенно другим вопросам".

      О связи скандальной "табачной правки" и законопроекта №1049 с новыми "смотрящими" по Киеву от ОП, которые договорились с Кличко, в своем Facebook рассказал нардеп Юрий Левченко.

      Справка

      Андрей Холодов – депутат от "Слуги народа" по списку под номером 22, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике. Владелец крупнейшей сети розничных точек продаж табачной продукции в столице – "Т-киоск", считается теневым монополистом на киевском рынке незаконных МАФов.

      Холодова обвиняют в том, что он захватил рынок столичных МАФов благодаря коррупционному сговору с "теневой" властной верхушкой столицы.

      Столичные службы согласовывали для сооружений Холодова наиболее людные места уже после их установки – как правило, с грубыми нарушениями градостроительного законодательства, а именно на городских коммуникациях, перекрестках улиц, 20-метровых зонах от остановок, в зеленых зонах.

      Считается, что депутат Киевсовета Антон Дрепин был назначен куратором-реализатором данного проекта. При содействии столичной власти команда Дрепина осуществляла нормативно-правовую поддержку по согласованию мест размещения МАФов со столичными службами.

      Также Холодова неоднократно обвиняли в реализации сигарет по "серым схемам".

      Отметим, на днях в СМИ появилась информация, что помощник президента Андрей Ермак, Андрей Холодов и народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко начали зарабатывать на коррупционных схемах в столице.

      Политтехнолог Владимир Макаровский заявил, что именно они теперь собирают "дань" в столице, взамен пообещав Кличко, что он как минимум до местных выборов 2020 года останется на должностях как мэра, так и главы КГГА.

      "В это сложно поверить, но все сводится к тому, что новая власть страны идет на договорняки со старой киевской властью. Неужели Виталий Кличко и на этот раз выйдет сухим из воды? Неужели действительно в Киеве снова начинают заправлять старые коррупционеры времен Черновецкого и одиозные "МАФовики"? Договорные матчи, как в старые времена – это не то, чего ждали киевляне от Владимира Зеленского и его команды", – возмутился эксперт.

      blog_ava
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      Теги: Владимир Зеленский Коррупция Верховная Рада Законодательство
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