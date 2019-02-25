ЕБРР активно способствует инициативам предпринимателей во всех областях Украины

Тысяча грантов для реализации бизнес-проектов. Уже почти 10 лет Европейский банк реконструкции и развития активно помогает малому и среднему бизнесу во всех областях Украины.

ЕБРР компенсирует предпринимателям от 50% стоимости консалтингового проекта. Сотрудничество с Банком позволяет выводить бизнес на новый уровень и развивать предприятия в различных направлениях.

"Подстраиваем инструмент, который мы предлагаем, под запрос предприятия. То есть в зависимости от того, какие у них есть стратегические планы, цели или какие-то болевые точки, которые им сложно преодолеть самим. Исходя из этого уже формируется пул работ, которые реализуются в рамках проекта. Поэтому каждый проект является индивидуальным и непохожим друг на друга", – сказал аналитик ЕБРР в Харькове Тимур Халилов.

В рамках постоянного сотрудничества с МСБ и чтобы рассказать об инструментах инициативы ЕС – eu4business как можно большему количеству предпринимателей, в Харькове состоялась презентация возможностей ЕБРР. Кроме того, представители более 80 компаний и консалтинговых агентств из разных областей Украины имели возможность найти партнеров для взаимовыгодного сотрудничества.

"EU4Business – это программа, которая помогает и дает нам возможность реализовывать проекты по координации консультантов с клиентами: с малым и средним бизнесом для решения проблем, с которыми сталкивается бизнес в своем развитии", – пояснила аналитик группы поддержки малого и среднего бизнеса харьковского офиса ЕБРР Татьяна Денисова.

Получить грант могут украинские компании, которые существуют на рынке не менее двух лет и имеют от 10 до 250 работников. Сейчас в ТОПе направлений проектов, которые поддерживает ЕБРР - маркетинговые стратегии, ИТ-решения, работа с CRM-системами и системы управления качеством. Заинтересованность в получении грантов растет ежегодно, отмечают эксперты банка. В прошлом году реализовали 20 проектов в Харьковской области, а уже за первый месяц 2019 начали 5 новых.