17:41
25 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      MARUV ОСКАР-2019 ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ЕВРОВИДЕНИЕ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Навальный накопал клан зека. Единство России гарантируют верблюды
      Вєсті Кремля
      21:32, 23 февраля
      Вести. UA. Жир: Украинская копия Гитлера. Спасательная операция Бойко
      Вєсті.UA
      18:16, 23 февраля
      Элитные особняки и дорогое оружие: как живут экоинспекторы Украины
      ЦРУ
      09:00, 22 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: ЗОЖ из-под палки
      Згадати все
      22:40, 22 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости экономики
      MARUV ОСКАР-2019 ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ЕВРОВИДЕНИЕ 2019

      ЕБРР активно способствует инициативам предпринимателей во всех областях Украины

      15 Читати новину українською

      Тысяча грантов для реализации бизнес-проектов. Уже почти 10 лет Европейский банк реконструкции и развития активно помогает малому и среднему бизнесу во всех областях Украины.

      ЕБРР компенсирует предпринимателям от 50% стоимости консалтингового проекта. Сотрудничество с Банком позволяет выводить бизнес на новый уровень и развивать предприятия в различных направлениях.

      "Подстраиваем инструмент, который мы предлагаем, под запрос предприятия. То есть в зависимости от того, какие у них есть стратегические планы, цели или какие-то болевые точки, которые им сложно преодолеть самим. Исходя из этого уже формируется пул работ, которые реализуются в рамках проекта. Поэтому каждый проект является индивидуальным и непохожим друг на друга", – сказал аналитик ЕБРР в Харькове Тимур Халилов.

      В рамках постоянного сотрудничества с МСБ и чтобы рассказать об инструментах инициативы ЕС – eu4business как можно большему количеству предпринимателей, в Харькове состоялась презентация возможностей ЕБРР. Кроме того, представители более 80 компаний и консалтинговых агентств из разных областей Украины имели возможность найти партнеров для взаимовыгодного сотрудничества.

      "EU4Business – это программа, которая помогает и дает нам возможность реализовывать проекты по координации консультантов с клиентами: с малым и средним бизнесом для решения проблем, с которыми сталкивается бизнес в своем развитии", – пояснила аналитик группы поддержки малого и среднего бизнеса харьковского офиса ЕБРР Татьяна Денисова.

      Получить грант могут украинские компании, которые существуют на рынке не менее двух лет и имеют от 10 до 250 работников. Сейчас в ТОПе направлений проектов, которые поддерживает ЕБРР - маркетинговые стратегии, ИТ-решения, работа с CRM-системами и системы управления качеством. Заинтересованность в получении грантов растет ежегодно, отмечают эксперты банка. В прошлом году реализовали 20 проектов в Харьковской области, а уже за первый месяц 2019 начали 5 новых.

      blog_ava
      Лунный календарь стрижек на февраль 2019: важные советы
      сегодня
      16431
      Теги: Бизнес ЕБРР Новости Харькова
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Tagesspiegel: П'ять років кримської інтервенції – поворотний пункт для Європи
      сегодня , 17:00 Tagesspiegel: П'ять років кримської інтервенції – поворотний пункт для Європи
      Світові Медіа 177
      Пенсия вырастет с 1 марта: на сколько, кому и как
      сегодня , 15:30 Пенсия вырастет с 1 марта: на сколько, кому и как
      Яніна Ткачук 17244
      Пенсионерам дополнительно выплатят по 2400 гривен: когда и кому
      сегодня , 14:51 Пенсионерам дополнительно выплатят по 2400 гривен: когда и кому
      1501
      В каратэ нужно четко почувствовать дистанцию, момент и нанести удар, – Екатерина Кривая
      сегодня , 16:30 В каратэ нужно четко почувствовать дистанцию, момент и нанести удар, – Екатерина Кривая
      Станіслав Безушко 68
      Як Порошенко виборців підкупив – офіційно!
      сегодня , 16:05 Як Порошенко виборців підкупив – офіційно!
      Артем Овдієнко 1703
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук