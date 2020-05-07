ЕБРР договорился с Нацбанком о валютном свопе на пол миллиарда долларов

Европейский банк реконструкции и развития и Нацбанк заключили договор на два года о валютном свопе на 500 миллионов долларов. Соглашение предусматривает, что ЕБРР сможет купить гривны на полмиллиарда долларов и использовать их для кредитования украинского бизнеса.

Договор своп ЕБРР и НБУ заключили на 2 года с возможностью продления. Об этом информирует пресс-служба Нацбанка.

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Соглашение позволит усилить макрофинансовую стабильность в Украине во время глобального кризиса, вызванного пандемией коронавируса, а также увеличить поддержку реального сектора экономики,

– говорится в сообщении.

Что такое своп?

Это соглашение по покупке / продаже валюты на закрепленных условиях с обратным обменом этой валюты в будущем. Такая операция позволит ЕБРР получить гривни, которые эта организация планирует использовать на кредитование украинского бизнеса, пострадавшего от карантина.

Минимальная сумма валюты, которую ЕБРР сможет обменять на гривны в рамках договора, составляет 25 миллионов долларов, а минимальный срок транша – до 3 месяцев. Первую такую операцию Нацбанк ожидает в ближайшие недели.

Гривневые средства ЕБРР планирует использовать для того, чтобы пополнять оборотные ресурсы украинских компаний, пострадавших от карантина.