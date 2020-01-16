ЕБРР в 2019 году инвестировал в Украину миллиард евро: на что пошли деньги

Европейский банк реконструкции и развития в 2019 году инвестировал в Украину более 1 миллиарда евро. Большая часть денег была направлена на экопроекты.

Об этом в фейсбуке сообщил старший советник по внешним связям ЕБРР Антон Усов.

Читайте также: Правительство утвердило Стратегию развития финансового сектора до 2025 года: что изменится

В рамках 51 проекта в государственном и частном секторах Украины ЕБРР инвестировал 1,1 миллиарда евро. Больше, чем половина этих денег была направлена на проекты с экосоставляющей,

– отметил Усов.

По его словам, в 2019 году Украина заняла второе место по объему инвестиций ЕБРР и первое – по количеству подписанных проектов.

Более 60% инвестиций отнесены к "зеленой" категории (проекты с экологической составляющей – 24 канал). А это примерно 680 миллионов евро. Этот показатель является самым высоким среди всех стран ЕБРР.

ЕБРР является крупнейшим международным финансовым инвестором в Украине. От начала своей деятельности в стране в 1993 году банк профинансировал 445 проектов на общую сумму почти в 14,6 миллиарда евро.