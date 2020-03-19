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      ЕЦБ поддержит экономику еврозоны 750 миллиардами евро

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      Европейский центральный банк принял решение запустить программу, которая поможет поддержать экономику еврозоны во время пандемии коронавируса. На это планируют потратить 750 миллиардов евро.

      О финансовой поддержке стран ЕС сообщает пресс-служба Европейского центрального банка.

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      ЕЦБ принял решение о запуске программы по выкупу ценных бумаг частного и государственного сектора на сумму в 750 миллиардов евро,
      – говорится в сообщении.

      Таким образом банк собирается поддержать экономику еврозоны, которая замедлила рост из-за распространения коронавируса.

      Программа рассчитана до конца 2020 года.

      Что известно о Европейском центральном банке?
      Центральный банк еврозоны – зоны, где в обращении находится валюта евро. Является главным элементом Европейской системы центральных банков (ЕСЦБ). Выполняет основные функции, советует национальным государствам и надгосударственным органам относительно хозяйственной оценки постановления законов и других правовых норм. А также высказывает свое мнение относительно денежной и ценовой политики соответствующим органам.

      Обратите внимание! В Международном валютном фонде заявили о готовности мобилизовать 1 триллион долларов для помощи странам, охваченным Сovid-19. Деньги в первую очередь планируется выделить развивающимся странам и странам-членам с низкими доходами в нулевую ставку.

      Основное о коронавирусе в мире

      • По состоянию на 19 марта в мире зарегистрировано более 219 тысяч случаев заражения коронавирусом, 85 тысяч человек – выздоровели. Умерли – почти 9 тысяч.
      • Больше всего инфицированных – в Китае и Италии. Однако за последние сутки (18 марта) в Китае не зарегистрировали ни одного нового случая заражения, зато в Италии – пик распространения коронавируса.
      • Для ограничения распространения инфекции ряд стран уже ввели соответствующие меры – перекрыли границы, остановили авиасообщение и объявили режим чрезвычайного положения.
      • В Украине зарегистрировано 16 случаев заболевания коронавирусом, два из них летальные.

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      Коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Коронавирус Covid-19 Деньги Евросоюз
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