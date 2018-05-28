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Еда и коммуналка: на что больше всего тратятся украинцы и почему это важно

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Украинцы тратят почти 50% доходов на еду
Украинцы тратят почти 50% доходов на еду / 24 Канал

Абсолютное большинство расходов украинцев (более 70%) уходит на покупку еды и оплату коммунальных услуг. А это означает, что во всем остальном приходится существенно себе отказывать. 24 канал проанализировал, как распределяются расходы среднестатистического украинца.

Так на что уходит больше всего денег?

По данным Госстата за первые 9 месяцев 2017 года, 48,4% расходов украинцев приходится на продукты питания и безалкогольные напитки. На втором месте – расходы на жилье и оплату коммуналки (16,7%). На третьем (7%) – различные непотребительские расходы, такие как помощь родственникам, вклады в банки, ремонт жилья и тому подобное. Еще 12% приходится на покупку одежды и обуви, охрану здоровья и проезд в транспорте.

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Витрати українців статистика

Украинцы не с чего откладывать на отдых и предметы быта

А на такие вещи, как образование или отдых, приходится менее 2% расходов украинцев!

Что касается еды, то больше всего денег украинцев уходит на молочные продукты и яйца, овощи и хлеб.

Що їдять українці

Что едят украинцы: статистика

Почему это важно?

Эти цифры хорошо показывают, что украинцам хватает денег, грубо говоря, только на выживание – чтобы прокормить семью и не оставить ее на улице. И это большая проблема. О таких важных вещах, как ежегодный отдых, саморазвитие или покупка вещей, нужных в быту, большинство украинцев даже не мечтают. Потому что откладывать просто не с чего.

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И не потому, что много едят, как когда-то говорил министр соцполитики Андрей Рева, а потому что уровень зарплаты в Украине просто не позволяет изменить положение вещей. В среднем совокупные расходы украинца за первые 9 месяцев 2017 года составляли 6903 гривен в месяц. При этом средняя зарплата за этот период составила 6848 гривен. А это значит, что украинцы тратили даже немного больше, чем зарабатывали.

Поскольку сумма расходов и доходов украинцев почти одинакова, то расходы на еду составляют почти 50% от доходов. Для сравнения: жители Великобритании тратят на питание 8,1% доходов, поляки – 16,5%.

Поэтому властям надо очень хорошо поработать над тем, чтобы улучшить экономическую ситуацию в стране, чтобы люди не уезжали за границу в поисках лучшей жизни. В противном случае есть действенный способ – демократические выборы. Как сказал в комментарии 24 канала экс-посол США в России Майкл Макфол, правительство и парламент должны отвечать за свои действия. "И выборы – это как раз хорошая возможность: давайте решим, что вы делаете, если вы ничего не делаете – время уйти", – отметил эксперт.

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Почему так произошло?

Причин такой ситуации как минимум две. Во-первых, уровень зарплаты в Украине в разы меньше среднеевропейского. В 2017-м году 24 канал сравнивал среднюю зарплату в Украине и других европейских странах (для удобства мы перевели все цифры в гривны по тогдашнему курсу). Наша страна в списке была последняя (!) с размером зарплаты 7339 гривен (по состоянию на июль). На втором месте с существенным отрывом была Болгария (12 736 гривен), а зарплата у наших соседей Венгрии, Польши и Словакии составляла от 19,5 до 23,6 тысяч гривен. Что уж вспоминать о лидерах рейтинга – Норвегии, Исландии и Лихтенштейне, где зарплата составляла от 106 до 170 тысяч гривен!

Поэтому и складывается такая ситуация, что несмотря на то, что цены на продукты и услуги в других европейских странах и выше, чем у нас, эти расходы для европейцев составляют значительно меньший процент от зарплаты, чем в Украине.

Во-вторых, бешеный рост цен. В 2017 году Украина попала в двадцатку стран мира с самым высоким уровнем инфляции. Напомним, в 2017 году уровень инфляции в Украине составил 13,7% (хотя прогноз НБУ был на уровне 8%). В странах Европы эта цифра колеблется в пределах 1-3%. А в Ирландии, например, инфляция вообще составляла 0,4%.

А тем временем, по подсчетам журналистов 24 канала, час труда нардепа стоит 850 гривен, а простого украинца – всего 53 гривны...

Автор: Соломія Ніколайчук
Теги: Новости Украины Публикации Деньги статистика Инфографика
Источник: 24 канал
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