Рецепты полезных перекусов для детей в школу

Вот и настало время, когда наши дети возвращаются к учебе. Интенсивные занятия физкультурой и умственная активность на уроках истощает ребенка за школьный день. Чтобы оставаться активными и сосредоточенными на науке, мы предлагаем вам Топ-5 полезных перекусов, которые вы с легкостью сможете приготовить своему школьнику.

Полезные конфеты

Все дети обожают конфеты и при любой возможности выпрашивают их у родителей. Однако, магазинные сладости вредны для детского организма и почти все содержат в своем составе пищевые добавки.

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Предлагаем порадовать вашего ребенка полезными конфетами собственного приготовления, которые вы смело можете давать ему с собой в школу.



Ингредиенты полезных конфет

400 г творога (не сухого)



стакан кокосовой стружки



10 шт финиковчерный шоколад не менее 71%



арахис или грецкий орех



чайная ложка кокосового масла

Рецепт приготовления полезных конфет

Домашний сыр, финики и кокосовую стружку (можно использовать цветную для более привлекательного вида) перемолоть в блендере в однородную массу. Разделяем готовую массу на части и в каждую из них добавляем внутрь орех, после чего формируем шарики.

Готовые сформированные шарики ставим в морозилку на час, чтобы они не потеряли форму при контакте с горячим шоколадом.

Растапливаем плитку шоколада на водяной бане.

Важно, чтобы вода в кастрюле не контактировала с дном посуды, в котором вы топите шоколад.

С помощью ложки погружаем творожные шарики в шоколад и выкладываем на тарелку. Пока шоколад не застыл, на него можно посыпать измельченные орехи и кокосовую стружку.



Творожные конфеты своими руками

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Банановые оладьи

Для приготовления этого нежного и сладкого десерта нам нужно:

2 банана

2 яйца

3-4 ст. л. овсяной муки