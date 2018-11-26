Еда вместо тюрем: в Киеве необычным способом поздравили пленника Кольченко с днем рождения

В день рождения украинского политзаключенного Александра Кольченко активисты провели необычную акцию "Еда вместо тюрем и репрессий" возле памятника Григорию Сковороде на Подоле.

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Это проявление солидарности со всеми украинскими пленниками, которых незаконно мучают в российских тюрьмах. Активисты держали плакаты с надписями "С Днем рождения", "Время отпускать", "Free Kolchenko", "Ты еще на свободе? Помоги политзекам!" и плакат с именами политзаключенных.



Активисты вышли с плакатами, на которых – остроактуальных лозунги

Правозащитник Максим Буткевич напомнил, что Александра Кольченко – крымского активиста, антифашиста, анархиста и противника российской оккупации Крыма – ФСБ похитила в мае 2014-го в Крыму. Его приговорили по абсурдному обвинению в терроризме к 10 годам строгого режима.

В этом году Саши исполняется 29 лет. Он встречает 5-й день рождения за российской решеткой и находится в 10-й исправительной колонии города Купейськ.

10 лет особо строгого режима – это много. Любой день в тюрьме за гражданскую позицию – это больше, чем надо. Что уж говорить о ситуации, когда человек встречает 5-й день рождения за решеткой ?! Однако Саша держится, продолжает самообразование и пытается рассчитывать силы, чтобы не боедить освобождением со дня на день, но он надеется, что оно будет. Мы хотим поздравить его и всех, кому не безразлична судьба украинских политзаключенных и напомнить всем о судьбах пленников,

– сказал Буткевич.



"Любой день в тюрьме за гражданскую позицию – это больше, чем надо"

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Сегодня столичные активисты провели необычную акцию солидарности. Дело в том, что в свое время, будучи на свободе в Крыму, Кольченко также проводил похожего формата социальную акцию "Food not bombs" ( "Еда вместо бомб") и раздавал еду тем, кто в ней нуждался.

Кроме того, в Киеве раздавали еду центрально-азиатской кухни, приготовленную беженками из Центральной Азии, которые попросили убежища в Украине, но до сих пор его не получили. Буткевич добавил, что они приготовили эту еду, чтобы накормить людей в знак солидарности со всеми, кто в ней нуждается.

Около 2 часов длилась акция. К активистам подходили иностранцы, дети с родителями, интересовались историями украинских политзаключенных, угощались пловом и чаем.





Еду приготовили беженки в знак солидарности со всеми, кто в ней нуждается

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Правозащитник также отметил, как можно поддерживать пленников сегодня.

Первое, им нужно писать письма. Не все доходят, но большинство находит адресатов. И даже сегодня можно написать письмо или открытку Кольченко и поздравить его. Она дойдет. Надо писать Олегу Сенцов, который сейчас возвращается к жизни дальше в своей колонии за Полярным кругом. Надо писать всем другим политзаключенным,

– отметил Буткевич.

Сегодня в 19:00 в Крымском доме проведут еще одно мероприятие ко дню рождения Кольченко – кинопоказ антифашистского документального фильма "Девчата "Золотого Рассвета" режиссера Ховарда Бюстнеса.

Среди приглашенных гостей – мать Александра Лариса Кольченко, активисты "Комитета солидарности" и Наталья Каплан – двоюродная сестра Олега Сенцова. После показа состоится обсуждение ситуации Александра Кольченко и других украинских политзаключенных в российских тюрьмах.