20:47
26 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Капитан космических войск. Путин и медведь
      Вєсті Кремля
      11:59, 25 ноября
      Вести.UA. Чемпион по хитрости Продан. Возмутительное письмо Геращенко в Британию
      Вєсті.UA
      20:27, сегодня
      Как миллионер Захур и его жена Камалия стали жертвами строительной аферы Минобороны
      ЦРУ
      09:00, 23 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Баскетбол как тренд
      Згадати все
      23:24, 23 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Еда вместо тюрем: в Киеве необычным способом поздравили пленника Кольченко с днем рождения

      39 Читати новину українською

      В день рождения украинского политзаключенного Александра Кольченко активисты провели необычную акцию "Еда вместо тюрем и репрессий" возле памятника Григорию Сковороде на Подоле.

      Читайте также: В Киеве впервые покажут долгожданный спектакль по пьесе "Номера" Сенцова: когда премьера

      Это проявление солидарности со всеми украинскими пленниками, которых незаконно мучают в российских тюрьмах. Активисты держали плакаты с надписями "С Днем рождения", "Время отпускать", "Free Kolchenko", "Ты еще на свободе? Помоги политзекам!" и плакат с именами политзаключенных.


      Активисты вышли с плакатами, на которых – остроактуальных лозунги

      Правозащитник Максим Буткевич напомнил, что Александра Кольченко – крымского активиста, антифашиста, анархиста и противника российской оккупации Крыма – ФСБ похитила в мае 2014-го в Крыму. Его приговорили по абсурдному обвинению в терроризме к 10 годам строгого режима.

      В этом году Саши исполняется 29 лет. Он встречает 5-й день рождения за российской решеткой и находится в 10-й исправительной колонии города Купейськ.

      10 лет особо строгого режима – это много. Любой день в тюрьме за гражданскую позицию – это больше, чем надо. Что уж говорить о ситуации, когда человек встречает 5-й день рождения за решеткой ?! Однако Саша держится, продолжает самообразование и пытается рассчитывать силы, чтобы не боедить освобождением со дня на день, но он надеется, что оно будет. Мы хотим поздравить его и всех, кому не безразлична судьба украинских политзаключенных и напомнить всем о судьбах пленников,
      – сказал Буткевич.


      "Любой день в тюрьме за гражданскую позицию – это больше, чем надо"

      Читайте также: Неожиданный поворот: свидетель обвинения высказалась в пользу политзаключенного Гриба

      Сегодня столичные активисты провели необычную акцию солидарности. Дело в том, что в свое время, будучи на свободе в Крыму, Кольченко также проводил похожего формата социальную акцию "Food not bombs" ( "Еда вместо бомб") и раздавал еду тем, кто в ней нуждался.

      Кроме того, в Киеве раздавали еду центрально-азиатской кухни, приготовленную беженками из Центральной Азии, которые попросили убежища в Украине, но до сих пор его не получили. Буткевич добавил, что они приготовили эту еду, чтобы накормить людей в знак солидарности со всеми, кто в ней нуждается.

      Около 2 часов длилась акция. К активистам подходили иностранцы, дети с родителями, интересовались историями украинских политзаключенных, угощались пловом и чаем.



      Еду приготовили беженки в знак солидарности со всеми, кто в ней нуждается

       

      Читайте также: Ждёт обмена: Фейгин рассказал о деталях содержание Сущенко в российской колонии

      Правозащитник также отметил, как можно поддерживать пленников сегодня.

      Первое, им нужно писать письма. Не все доходят, но большинство находит адресатов. И даже сегодня можно написать письмо или открытку Кольченко и поздравить его. Она дойдет. Надо писать Олегу Сенцов, который сейчас возвращается к жизни дальше в своей колонии за Полярным кругом. Надо писать всем другим политзаключенным,
      – отметил Буткевич.

      Сегодня в 19:00 в Крымском доме проведут еще одно мероприятие ко дню рождения Кольченко – кинопоказ антифашистского документального фильма "Девчата "Золотого Рассвета" режиссера Ховарда Бюстнеса.

      Среди приглашенных гостей – мать Александра Лариса Кольченко, активисты "Комитета солидарности" и Наталья Каплан – двоюродная сестра Олега Сенцова. После показа состоится обсуждение ситуации Александра Кольченко и других украинских политзаключенных в российских тюрьмах.

      Автор: Екатерина Петренко
      Теги: Новости Украины Украинцы в плену РФ заложники протесты Фотоновости
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Конфликт в Азовском море: как Путин отреагирует на военное положения в Украине
      сегодня , 20:03 Конфликт в Азовском море: как Путин отреагирует на военное положения в Украине
      Іван Яковина 2451
      Военное положение для украинской экономики: что будет с курсом, зарплатами и пенсиями
      сегодня , 19:05 Военное положение для украинской экономики: что будет с курсом, зарплатами и пенсиями
      Яніна Ткачук 7966
      Военное положение: какие ограничения ждут украинцев (инфографика)
      сегодня , 17:06 Военное положение: какие ограничения ждут украинцев (инфографика)
      Яніна Ткачук 20235
      Конфликт в Азовском море: реакция и обязательства мира
      сегодня , 17:02 Конфликт в Азовском море: реакция и обязательства мира
      3902
      Конфлікт в Азовському морі: про воєнний стан, війну і вибори
      сегодня , 16:56 Конфлікт в Азовському морі: про воєнний стан, війну і вибори
      Артем Овдієнко 2275
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук