"Единороссу" Кучерявому, который мечтал об украинском паспорте, сообщили о подозрении

Член партии "Единая Россия" Игорь Кучерявый, который принимал участие в незаконной аннексии Крыма в 2014-м, решил съездить на Херсонщину по украинскому заграничному паспорту. Поездка выдалась не слишком удачной – его задержала СБУ, а теперь ему сообщили о подозрении.

Коллаборанта обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины, сообщает прокуратура АР Крым.

Больше деталей: Ехал по украинскому паспорту: на админгранице с Крымом задержали "единороса"

По версии следствия, Игорь Кучерявый в марте 2014 года был участником организации "Автоканал Севастополя", которая через каналы связи координировала работу "самооборонцев".

Также он может быть причастен к организации и обеспечения работы блокпостов в Севастополе, наблюдения за отдельными воинскими частями Украины и участкам, где проходило голосование на так называемом общекрымском референдуме".

После сообщения "единоросса" о подозрении прокуратура Автономной Республики Крым готовит ходатайство об избрании меры пресечения.

Что известно о "путешествии" Кучерявого?

Во вторник, 3 декабря, на административной границе с оккупированным Крымом Служба безопасности задержала члена партии "Единая Россия" Игоря Кучерявого, который причастен к аннексии Крыма Россией.



Сам Кучерявый пояснил цель своей поездки тем, что хотел получить украинский загранпаспорт, потому что за тем, который ему выдали оккупанты, "никуда не поедешь, а ездить хочется".



Позже в СБУ уточнили, что не задерживали "единоросса", поскольку он сотрудничает со следствием.