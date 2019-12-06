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      "Единороссу" Кучерявому, который мечтал об украинском паспорте, сообщили о подозрении

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      "Единороссу" Игорю Кучерявому сообщили о подозрении / ruinformer.com

      Член партии "Единая Россия" Игорь Кучерявый, который принимал участие в незаконной аннексии Крыма в 2014-м, решил съездить на Херсонщину по украинскому заграничному паспорту. Поездка выдалась не слишком удачной – его задержала СБУ, а теперь ему сообщили о подозрении.

      Коллаборанта обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины, сообщает прокуратура АР Крым.

      Больше деталей: Ехал по украинскому паспорту: на админгранице с Крымом задержали "единороса"

      По версии следствия, Игорь Кучерявый в марте 2014 года был участником организации "Автоканал Севастополя", которая через каналы связи координировала работу "самооборонцев".

      Также он может быть причастен к организации и обеспечения работы блокпостов в Севастополе, наблюдения за отдельными воинскими частями Украины и участкам, где проходило голосование на так называемом общекрымском референдуме".

      После сообщения "единоросса" о подозрении прокуратура Автономной Республики Крым готовит ходатайство об избрании меры пресечения.

      Что известно о "путешествии" Кучерявого?
      Во вторник, 3 декабря, на административной границе с оккупированным Крымом Служба безопасности задержала члена партии "Единая Россия" Игоря Кучерявого, который причастен к аннексии Крыма Россией.

      Сам Кучерявый пояснил цель своей поездки тем, что хотел получить украинский загранпаспорт, потому что за тем, который ему выдали оккупанты, "никуда не поедешь, а ездить хочется".

      Позже в СБУ уточнили, что не задерживали "единоросса", поскольку он сотрудничает со следствием.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Служба безопасности Украины СБУ Новости Крыма Аннексия Крыма
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