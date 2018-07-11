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Единственный, чьи действия НАБУ контролировать не может – это Порошенко,– Сытник в интервью Bild

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Артем Сытник
Артем Сытник / daily.rbc.ua

Сегодня коррумпированные чиновники боятся работы НАБУ. Они, так сказать, "вышли из зоны комфорта". Но этот их страх приводит также к тому, что они пытаются ухватить сразу все, до чего могут дотянуться. Это можно сравнить с обострением болезни.

Такое мнение в интервью для Bild выразил директор НАБУ Артем Сытник.

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Чиновник также рассказал о результатах работы бюро за почти четыре года его существования, а также указал, что, по его мнению, поможет в борьбе с коррупционерами в Украине.

Мы (НАБУ – "24") коснулись уже всех чиновничьих группировок. Мы активно расследуем коррупционные преступления, совершенные высокопоставленными чиновниками. Исключение составляет лишь действующий Президент, действия которого мы не можем контролировать. До сих пор нам удалось "расшатать" эту своеобразную "ВИП-касту", но это была лишь тактическая победа. А стратегическая победа возможна лишь тогда, когда все расследованные дела дойдут до судов, в рамках которых будут вынесены справедливые приговоры. К сожалению, пока наша судебная система не позволяет нам всего этого,
– отметил Сытник.

По его убеждению, только введение Высшего антикоррупционного суда "разбуксует" процесс рассмотрения дел в отношении коррупционеров. Сейчас все начатые процессы свидетельствуют о том, что "при нынешней системе у НАБУ нет шансов на успех", констатировал чиновник, добавив, что нет уверенности в том, удастся ли детективам бюро до выборов в 2019 году посадить за решетку какого-нибудь депутата или чиновника-коррупционера.

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Теги: Новости Украины Новости политики Коррупция НАБУ Артем Сытник
Источник: 24 Канал
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