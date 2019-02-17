Единственный храм ПЦУ в РФ и как обманули владельцев "евроблях" в Харькове – топ-5 видео недели

24 канал предлагает вашему вниманию самые интересные и популярные среди наших читателей сюжеты за неделю.

Об осиротевших домах министров-беглецов

Соратники Виктора Януковича Николай Злочевский, Сергей Арбузов и Виталий Захарченко ретировались сразу после Революции Достоинства. Однако, имения или гектары лесов, в отличие от наличных и картин, забрать с собой никому не удалось.

Смотрите видео: кто хозяйничает в имениях беглых политиков

Обвал моста на Тернопольщине

В селе Лысовцы на Тернопольщине 13 февраля обвалился мост через реку Серет. Мост, соединявший Залещицкий и Борщевский районы, находился в аварийном состоянии. В Укравтодоре заявили, что мост годами использовали при перевозке стройматериалов из карьеров неподалеку. В результате грузовики разбили дорогу и повредили этот мост.

Смотрите видео о том, что произошло с мостом

О харьковских "евробляхерах", которых обманули мошенники

В Харькове мошенники выдавали себя за таможенных брокеров и обманули более сотни горожан. За псевдорастаможивание владельцы "евроблях" заплатили, как минимум, по тысяче долларов, а кое-кто даже отдал ключи от автомобилей. Потом горе-бизнесмены исчезли. За почти 3 месяца действия закона о растаможке авто на еврономерах владельцы легализовали 80 тысяч автомобилей. Евробляхерам это стоило более 5 миллиардов гривен.

Смотрите видео, как украинцев обманули на безумные суммы

Про "послание" от боевиков на Донбассе

Пророссийские боевики на украинском Востоке не прекращают обстрелов. По данным нашей разведки, в оккупированную Горловку зашли новые российские военные, которые обстреливают Зайцево. Украинские бойцы нашли на одной из мин врага надпись, которую им адресовали оккупанты.

Там писали, что Порошенко нас продал и другие их сепаратистские идеи. Агитируют нас не вестись на это. Однако у нас есть своя точка зрения и мы на их агитации не ведемся,

– заявил военнослужащий ВСУ "Смайлик".

Горячая украинская предвыборная кампания коснулась даже российских наемников. Сами же украинские армейцы о выборах пока не думают.

Смотрите видео: как боевики "присылают поздравления" украинским защитникам

История веры и сопротивления российской власти

В Украине всегда было десятки тысяч храмов Московского патриархата, в России тем временем только собор Православной церкви Украины. Он расположен в Ногинске, в нем правит отец Андриан. Священник превратил полуразрушенное здание бывшего химического предприятия в красивый собор. Рядом открыл лицей, музыкальную школу, благотворительные столовые.

Смотрите видео об украинском храме в подмосковном Ногинске