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      Единственный храм ПЦУ в РФ и как обманули владельцев "евроблях" в Харькове – топ-5 видео недели

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      Топ-5 видео недели
      Топ-5 видео недели / 24 канал

      24 канал предлагает вашему вниманию самые интересные и популярные среди наших читателей сюжеты за неделю.

      Об осиротевших домах министров-беглецов

      Соратники Виктора Януковича Николай Злочевский, Сергей Арбузов и Виталий Захарченко ретировались сразу после Революции Достоинства. Однако, имения или гектары лесов, в отличие от наличных и картин, забрать с собой никому не удалось.

      Смотрите видео: кто хозяйничает в имениях беглых политиков

      Обвал моста на Тернопольщине

      В селе Лысовцы на Тернопольщине 13 февраля обвалился мост через реку Серет. Мост, соединявший Залещицкий и Борщевский районы, находился в аварийном состоянии. В Укравтодоре заявили, что мост годами использовали при перевозке стройматериалов из карьеров неподалеку. В результате грузовики разбили дорогу и повредили этот мост.

      Смотрите видео о том, что произошло с мостом

      О харьковских "евробляхерах", которых обманули мошенники

      В Харькове мошенники выдавали себя за таможенных брокеров и обманули более сотни горожан. За псевдорастаможивание владельцы "евроблях" заплатили, как минимум, по тысяче долларов, а кое-кто даже отдал ключи от автомобилей. Потом горе-бизнесмены исчезли. За почти 3 месяца действия закона о растаможке авто на еврономерах владельцы легализовали 80 тысяч автомобилей. Евробляхерам это стоило более 5 миллиардов гривен.

      Смотрите видео, как украинцев обманули на безумные суммы

      Про "послание" от боевиков на Донбассе

      Пророссийские боевики на украинском Востоке не прекращают обстрелов. По данным нашей разведки, в оккупированную Горловку зашли новые российские военные, которые обстреливают Зайцево. Украинские бойцы нашли на одной из мин врага надпись, которую им адресовали оккупанты.

      Там писали, что Порошенко нас продал и другие их сепаратистские идеи. Агитируют нас не вестись на это. Однако у нас есть своя точка зрения и мы на их агитации не ведемся,
      – заявил военнослужащий ВСУ "Смайлик".

      Горячая украинская предвыборная кампания коснулась даже российских наемников. Сами же украинские армейцы о выборах пока не думают.

      Смотрите видео: как боевики "присылают поздравления" украинским защитникам

      История веры и сопротивления российской власти

      В Украине всегда было десятки тысяч храмов Московского патриархата, в России тем временем только собор Православной церкви Украины. Он расположен в Ногинске, в нем правит отец Андриан. Священник превратил полуразрушенное здание бывшего химического предприятия в красивый собор. Рядом открыл лицей, музыкальную школу, благотворительные столовые.

      Смотрите видео об украинском храме в подмосковном Ногинске

       

       

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      Теги: Новости Украины Православная церковь Украины Украина – Россия Видео недели Новости Харькова Авто на еврономерах
      Источник: 24 канал
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