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      Единственный э-билет на весь транспорт и новые аэропорты: как изменится инфраструктура Украины

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      Владислав Криклий представил To do list об изменениях области инфраструктуры и транспорта
      Владислав Криклий представил To do list об изменениях области инфраструктуры и транспорта / mmr.net.ua

      Украину ждет восстановление дорог, обновление железнодорожного транспорта и запуск новых маршрутов, внедрения электронного билета на весь транспорт, увеличение в три раза речных перевозок, строительство новых аэропортов и поиски инвестора для Укрпочты. Министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал о планах министерства на ближайшие годы.

      Как сделать железную дорогу комфортной, дороги – быстрыми и безопасными, перевести сервисы для граждан и бизнеса в электронный формат, рассказал Владислав Криклий во время представления To do list.

      Читайте также: Правительство взяло 450 миллионов евро кредита на строительство дорог

      Как будут работать над дорогами?

      • в 2020 году планируют восстановить 4000 км дорог;
      • на дорожную инфраструктуру правительство планирует выделить 73 миллиардов гривен, что почти на 40% больше, чем в предыдущие годы;
      • акцент на строительстве качественных дорог к опорным школам, больницам и другим социальным объектам в регионах;
      • продолжение внедрения современных систем контроля, в частности взвешивания грузовиков в движении;
      • увеличение финансирования программы безопасности вдвое - до 3,2 миллиарда гривен. В министерстве надеются, что это позволит на 30% снизить аварийность на украинских дорогах.

      Обратите внимание: Ситуация с польскими разрешениями для перевозчиков: Криклий рассказал о маленькой победе

      Что министерство планирует изменить в работе железных дорог?

      • обновить подвижной состав Укрзализныци - купить 2000 грузовых и 26 пассажирских вагонов, заключить договора о 40 тепловозах и 200 электровозах;
      • электрифицировать 110 км пути для ускорения движения поездов;
      • запустить новые маршруты - внутренние и международные;
      • заменить освещение в вагонах, обновить постельное белье, усовершенствовать системы уборки в поездах.

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      Криклий заявил о планах министерства строить дороги и аэропорты / Правительственный портал

      Как изменятся речные перевозки?

      • в планах втрое увеличить количество речных перевозок, что позволит разгрузить дороги и защитить их от разрушения, а также создать новые рабочие места благодаря увеличению заказов для украинских судостроительных компаний;
      • в 2020 году планируют отремонтировать 4 шлюза для обеспечения безопасности судоходства;
      • развитие портовой отрасли через реализацию проектов в портах Ольвии и Херсона, затем - Мариуполя, Николаева, Одессы и паромного комплекса в морском порту Черноморск.

       К теме: Строительство новых аэропортов на Донбассе: Криклий рассказал о планах и рисках

      Что ждет авиационную отрасль?

      • в планах правительства увеличение доли лоукостов на авиационном рынке страны, в 2020 году - до 45%, в дальнейшем - до 63%;
      • оптимизация налогообложения для украинских перевозчиков, которая позволит снизить стоимость билетов на внутренние рейсы;
      • запланирована реконструкция и развитие новых аэропортов за деньги госбюджета в Днепре, Мукачево и Измаиле;
      • проведение концессии аэропортов Херсона, Черновцов и Запорожья с целью привлечь средства частных инвесторов;
      • упрощение процедуры получения статуса международного аэропорта, что позволит аэропортам развиваться, привлекать инвестиции и налаживать международные контакты.

      Криклій укрпошта укрзалізниця порт аеропорт to do list
      Правительство планирует рост доли лоукостов на авиационном рынке страны, - Криклий / Правительственный портал

      Что ждет Укрпочту?

      • в министерстве надеются в ближайшее время привлечь стратегического инвестора для Укрпочты;
      • продолжение строительства новых сортировочных центров во Львове и Киеве;
      • запуск работы 500 мобильных отделений,
      • улучшение доступа украинцев, проживающих в отдаленных населенных пунктах, к современным финансовым услугам с помощью Укрпочты.

      Какие электронные услуги планируют внедрить?

      • единый электронный билет на все виды транспорта для граждан;
      • е-порт, а также электронный кабинет моряка для портовой отрасли;
      • электронная товарно-транспортная накладная;
      • электронный кабинет перевозчика для бизнеса.
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Министерство инфраструктуры авиация Дороги Укрпошта Укрзализниця Владислав Криклий
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