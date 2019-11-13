Единственный э-билет на весь транспорт и новые аэропорты: как изменится инфраструктура Украины
Украину ждет восстановление дорог, обновление железнодорожного транспорта и запуск новых маршрутов, внедрения электронного билета на весь транспорт, увеличение в три раза речных перевозок, строительство новых аэропортов и поиски инвестора для Укрпочты. Министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал о планах министерства на ближайшие годы.
Как сделать железную дорогу комфортной, дороги – быстрыми и безопасными, перевести сервисы для граждан и бизнеса в электронный формат, рассказал Владислав Криклий во время представления To do list.
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Как будут работать над дорогами?
- в 2020 году планируют восстановить 4000 км дорог;
- на дорожную инфраструктуру правительство планирует выделить 73 миллиардов гривен, что почти на 40% больше, чем в предыдущие годы;
- акцент на строительстве качественных дорог к опорным школам, больницам и другим социальным объектам в регионах;
- продолжение внедрения современных систем контроля, в частности взвешивания грузовиков в движении;
- увеличение финансирования программы безопасности вдвое - до 3,2 миллиарда гривен. В министерстве надеются, что это позволит на 30% снизить аварийность на украинских дорогах.
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Что министерство планирует изменить в работе железных дорог?
- обновить подвижной состав Укрзализныци - купить 2000 грузовых и 26 пассажирских вагонов, заключить договора о 40 тепловозах и 200 электровозах;
- электрифицировать 110 км пути для ускорения движения поездов;
- запустить новые маршруты - внутренние и международные;
- заменить освещение в вагонах, обновить постельное белье, усовершенствовать системы уборки в поездах.
Криклий заявил о планах министерства строить дороги и аэропорты / Правительственный портал
Как изменятся речные перевозки?
- в планах втрое увеличить количество речных перевозок, что позволит разгрузить дороги и защитить их от разрушения, а также создать новые рабочие места благодаря увеличению заказов для украинских судостроительных компаний;
- в 2020 году планируют отремонтировать 4 шлюза для обеспечения безопасности судоходства;
- развитие портовой отрасли через реализацию проектов в портах Ольвии и Херсона, затем - Мариуполя, Николаева, Одессы и паромного комплекса в морском порту Черноморск.
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Что ждет авиационную отрасль?
- в планах правительства увеличение доли лоукостов на авиационном рынке страны, в 2020 году - до 45%, в дальнейшем - до 63%;
- оптимизация налогообложения для украинских перевозчиков, которая позволит снизить стоимость билетов на внутренние рейсы;
- запланирована реконструкция и развитие новых аэропортов за деньги госбюджета в Днепре, Мукачево и Измаиле;
- проведение концессии аэропортов Херсона, Черновцов и Запорожья с целью привлечь средства частных инвесторов;
- упрощение процедуры получения статуса международного аэропорта, что позволит аэропортам развиваться, привлекать инвестиции и налаживать международные контакты.
Правительство планирует рост доли лоукостов на авиационном рынке страны, - Криклий / Правительственный портал
Что ждет Укрпочту?
- в министерстве надеются в ближайшее время привлечь стратегического инвестора для Укрпочты;
- продолжение строительства новых сортировочных центров во Львове и Киеве;
- запуск работы 500 мобильных отделений,
- улучшение доступа украинцев, проживающих в отдаленных населенных пунктах, к современным финансовым услугам с помощью Укрпочты.
Какие электронные услуги планируют внедрить?
- единый электронный билет на все виды транспорта для граждан;
- е-порт, а также электронный кабинет моряка для портовой отрасли;
- электронная товарно-транспортная накладная;
- электронный кабинет перевозчика для бизнеса.