Единственный э-билет на весь транспорт и новые аэропорты: как изменится инфраструктура Украины

Украину ждет восстановление дорог, обновление железнодорожного транспорта и запуск новых маршрутов, внедрения электронного билета на весь транспорт, увеличение в три раза речных перевозок, строительство новых аэропортов и поиски инвестора для Укрпочты. Министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал о планах министерства на ближайшие годы.

Как сделать железную дорогу комфортной, дороги – быстрыми и безопасными, перевести сервисы для граждан и бизнеса в электронный формат, рассказал Владислав Криклий во время представления To do list.

Читайте также: Правительство взяло 450 миллионов евро кредита на строительство дорог

Как будут работать над дорогами?

в 2020 году планируют восстановить 4000 км дорог;

на дорожную инфраструктуру правительство планирует выделить 73 миллиардов гривен, что почти на 40% больше, чем в предыдущие годы;

акцент на строительстве качественных дорог к опорным школам, больницам и другим социальным объектам в регионах;

продолжение внедрения современных систем контроля, в частности взвешивания грузовиков в движении;

увеличение финансирования программы безопасности вдвое - до 3,2 миллиарда гривен. В министерстве надеются, что это позволит на 30% снизить аварийность на украинских дорогах.

Обратите внимание: Ситуация с польскими разрешениями для перевозчиков: Криклий рассказал о маленькой победе

Что министерство планирует изменить в работе железных дорог?

обновить подвижной состав Укрзализныци - купить 2000 грузовых и 26 пассажирских вагонов, заключить договора о 40 тепловозах и 200 электровозах;

электрифицировать 110 км пути для ускорения движения поездов;

запустить новые маршруты - внутренние и международные;

заменить освещение в вагонах, обновить постельное белье, усовершенствовать системы уборки в поездах.



Криклий заявил о планах министерства строить дороги и аэропорты / Правительственный портал

Как изменятся речные перевозки?

в планах втрое увеличить количество речных перевозок, что позволит разгрузить дороги и защитить их от разрушения, а также создать новые рабочие места благодаря увеличению заказов для украинских судостроительных компаний;

в 2020 году планируют отремонтировать 4 шлюза для обеспечения безопасности судоходства;

развитие портовой отрасли через реализацию проектов в портах Ольвии и Херсона, затем - Мариуполя, Николаева, Одессы и паромного комплекса в морском порту Черноморск.

К теме: Строительство новых аэропортов на Донбассе: Криклий рассказал о планах и рисках

Что ждет авиационную отрасль?

в планах правительства увеличение доли лоукостов на авиационном рынке страны, в 2020 году - до 45%, в дальнейшем - до 63%;

оптимизация налогообложения для украинских перевозчиков, которая позволит снизить стоимость билетов на внутренние рейсы;

запланирована реконструкция и развитие новых аэропортов за деньги госбюджета в Днепре, Мукачево и Измаиле;

проведение концессии аэропортов Херсона, Черновцов и Запорожья с целью привлечь средства частных инвесторов;

упрощение процедуры получения статуса международного аэропорта, что позволит аэропортам развиваться, привлекать инвестиции и налаживать международные контакты.



Правительство планирует рост доли лоукостов на авиационном рынке страны, - Криклий / Правительственный портал

Что ждет Укрпочту?

в министерстве надеются в ближайшее время привлечь стратегического инвестора для Укрпочты;

продолжение строительства новых сортировочных центров во Львове и Киеве;

запуск работы 500 мобильных отделений,

улучшение доступа украинцев, проживающих в отдаленных населенных пунктах, к современным финансовым услугам с помощью Укрпочты.

Какие электронные услуги планируют внедрить?