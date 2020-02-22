Единственный корабль, с которого не сняли украинский флаг: все о захвате тральщика "Черкассы"

Морской тральщик "Черкассы" – это последний корабль Военно-морских сил Украины, который захватили российские военные 2014 года. Теперь его называют символом сопротивления российской оккупации Крыма. События того года уже экранизировали.

О правдивой истории сопротивления военных моряков возле берегов оккупированного полуострова рассказали журналисты "Радио Свободы".

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Чтобы понять причины и предпосылки захвата украинских кораблей в Крыму, придется заглянуть значительно глубже событий 2014 года. В 2012 году в Украине состоялись международные военные учения "Си-Бриз" с участием 17 государств. На этих учениях украинская армия училась работать по стандартам НАТО. Два украинских корабля – "Гетман Сагайдачный" и "Константин Ольшанский" – даже получили НАТОвскую сертификацию.

Флоты-побратимы и "звездный офицер"

Вице-адмирал, бывший командующий ВМС Украины Сергей Гайдук сказал, что на тех учениях Украина показала хорошие результаты. Командующим ВМС Украины на тот момент был Юрий Ильин. А на всех пресс-конференции рядом с ним сидел контр-адмирал Денис Березовский.

На мой взгляд, он (Денис Березовский – 24 канал) – достаточно молодой амбициозный человек, который сосредоточился на карьере военного моряка,

– сказал о нем Сергей Гайдук.

Именно Денис Березовский с 2012 года отвечал за проведение международных учений украинских ВМС. А в 2013 году в Крыму был соорганизатором российско-украинских учений "Фарватер мира" и деятельности многонациональной военно-морской группы "Блэксифор". Тогда в рамках учений захватывали корабли и обезвреживали мины.



Денис Березовский

Украинский и российский флоты до 2014 года в Крыму существовали почти под одной крышей. Совместные учения, совместные празднования, даже военные базы и причалы располагались по соседству. Командование такое сотрудничество только приветствовало. Тогда командующий ВМС Украины Юрий Ильин и Денис Березовский имели большой авторитет среди моряков. Ильин хорошо владеет английским, стажировался в структурах НАТО. Адмиральские погоны получил через 30 лет службы.

Это человек, который выступал как локомотив. Я сказал бы, человек, который безусловно был лидером. Начинал он свою служебную деятельность с командирских должностей тактического уровня. То есть командир батальона морской пехоты. А после этого был больше сосредоточен на должностях, связанных были службой,

– отметил Гайдук.

Карьера Дениса Березовского более стремительная. Службу он начинал на фрегате "Гетман Сагайдачный". А до контр- адмирала дослужился всего через 16 лет. Сергей Гайдук называет его "звездным офицером".

"Звездный, то есть, вот такое впечатление, что кто-то хотел из молодого офицера сделать "звездочку" на небосклоне морской Украины. И поэтому такая карьера была, кривая карьера была, очень такая, с острым углом", – говорит он.

19 февраля 2014 года Виктор Янукович начинает паковать вещи, чтобы бежать из Украины. В тот же день он увольняет Юрия Ильина с должности командующего ВМСУ и повышает до начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины. 20 февраля 2014 года в центре столицы Украины снайперы расстреливают протестующих. Тогда командир тральщика "Черкассы" Юрий Федаш был в отпуске.



Юрий Федаш

Он после увиденных кадров расстрелов на Майдане в Киеве вернулся в Крым и начал готовить корабль к войне. 22 февраля 2014 года Верховная Рада Украины констатировала самоустранение Виктора Януковича. 27 февраля 2014 года "зеленые человечки" захватили аэропорт "Бельбек" под Севастополем. 28 февраля Юрия Ильина уволили с должности начальника Генштаба. Позже коллеги сказали, что его заподозрили в госизмене. Тогда же вооруженные российские военнослужащие на спецтехнике начали штурмовать аэропорт "Симферополь".

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1 марта 2014 года исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов по совету адмирала, на тот момент исполняющего обязанности министра обороны Украины Игоря Тенюха, назначил командующим ВМСУ молодого перспективного Дениса Березовского.

Идея создания фильма "Черкассы"

Фильм "Черкассы" – украинский-польский проект. Сценарий написали поляк французского происхождения Роберт Квильман и украинец Тимур Ященко. Тимур, к тому же, был режиссером ленты. Он родом из Черкасс, но уже десять лет живет в Польше. Снять фильм режиссера вдохновило видео, которое называется "Украинские моряки на корабле "Черкассы", поют "Воины света".

Смотрите это видео:

"Я сразу знал, что это история для рассказа на большом экране. Это украинские спартанцы, которые сражаются за достоинство с палками и с песнями. Это очень круто", – подтвердил Тимур Ященко.

Видео было опубликовано в день захвата тральщика российскими военными – 25 марта 2014 года. Однако есть одна неточность. На самом деле это моряки корабля "Константин Ольшанский". Его захватили днем ранее. Однако в фильме этот эпизод все равно оставили и закрепили за "Черкассами". Тимур Ященко объяснил, что это "собирательный образ военно-морских сил Украины".



Режиссер фильма Тимур Ященко

Один из главных героев киноленты – командир корабля Юрий Федаш. Его играет актер Роман Семисал. Летом 2014 года он был мобилизован в зону АТО. Год воевал гранатометчиками в Луганской области. В дни российской аннексии Крыма об обороне на Донузлаве слышал только из телевизора. Юрий Федаш сейчас продолжает службу на украинском флоте. Только уже не в Крыму, а в Одессе. Для встречи с командиром мы подготовили сюрприз. Наши коллеги в Крыму нашли пришвартованный в Крыму тральщик "Черкассы" и сняли его на видео.



Юрий Федаш и Роман Семисал

Корабль стоит в Стрелецкой бухте Севастополя

Рядом с ним – захваченные Россией тральщик-близнец "Чернигов", корветы "Луцк" и "Тернополь". Свой корабль Юрий Федаш в последний раз видел 26 марта 2014 года, и несмотря на это узнал его сразу.

Видите, иллюминаторы на главном командном пункте. Какая разница? Белые иллюминаторы видно издалека, поэтому в свое время я их перестал красить, поэтому там нет кантиков. Соответственно я сразу их отличаю. Круги сняли, видно, что его с тех пор не красили. Кстати, герб "Черкассы" зарисовали, а звезда за потопленный катер есть,

– рассказал Федаш.

Звезда, о которой идет речь, – своеобразная медаль, только корабельная. В 1990 году корабль "Черкассы", а тогда он еще назывался "Разведчик", участвовал в Эритрейском конфликте в Африке. При выходе из Красного моря отразил атаку и потопил катер противника.

Корабль "Черкассы"

"Для меня это всегда больная тема – смотреть на корабль. Потому что и воспоминания, и сам факт того, что его сейчас нет, а он бы стал полезным нашим Военно-морским силам. И вообще корабль имел свою душу", – сказал Юрий Федаш.

Присяга "народу Крыма"

Юрий Федаш уважал Дениса Березовского. Сразу после назначения поступил приказ подготовить корабли к выходу в море. А через 3 часа прозвучала команда вернуться всем в пункты постоянного базирования. Приказ выйти в море и вернуться повторился в ночь на 2 марта 2014 года. Командиры не могли понять, что происходит.

В Новоозерном (поселок на западе Крыма – 24 канал) появилось много незнакомых людей спортивного телосложения. Видно было, что они не простые: то ли агенты ФСБ, то ли еще какие-то военные,

– вспоминал Юрий Федаш.

На тот момент в командовании ВМСУ происходил хаос, фактически никто ни за что не отвечал. Моряки надеялись, что Денис Березовский урегулирует ситуацию. Но ровно через сутки после назначения, 2 марта 2014 года, в крымских СМИ появилось видео, на котором Денис Березовский рядом с лидером пророссийских "сепаратистов" Сергеем Аксеновым присягает на верность "народу Крыма". То есть он нарушил украинскую присягу.

Денис Березовский присягает на верность "народу Крыма": видео

Его преемником стал Сергей Гайдук. Он рассказал, что за сутки своего управления контр-адмирал успел уничтожить всю систему секретной связи в Крыму. Обычные мобильные телефоны, скайп и чаты в онлайн-играх с тех пор стали единственными средствами связи командования с заблокированными кораблями.

Псевдореферендум в Крыму

16 марта 2014 года в Крыму прошел так называемый незаконный "референдум", по результатам которого российские власти объявили якобы "присоединение" полуострова к России. Уже 18 марта состоялся штурм фотограмметрического центра в Симферополе и убийство украинского прапорщика Сергея Кокурина. На следующий день "зеленые человечки" захватили штабы ВМСУ и военную базу на озере Донузлав.



Украинский прапорщик Сергей Кокурин / Фото: Цензор.НЕТ

Контролируемые Россией руководители Крыма объявили, что имущество, в частности военная техника, вооружение, является государственной собственностью Крыма. За невыполнение этого приказа виновные лица должны были нести уголовную ответственность. Такой документ контролируемые Россией руководители Крыма развозили по всем воинским частям полуострова. На Донузлаве встреча украинских военных с пророссийской делегацией на корабле "Константин Ольшанский" организовал Виталий Звягинцев.

Звягинцев дает команду, что, это командир бригады, представьте себе, дает команду на возвращение и швартовку к причалу. В этот же день я дал приказ отстранить его от занимаемой должности,

– отметил Сергей Гайдук.

Украинским морякам дали сутки на то, чтобы определиться: они – с Украиной или с Россией. 21 марта 2014 года в 12:05 с борта "Черкасс" сошли на берег 12 моряков: двое офицеров, мичман и девять матросов. Судно отошло от пристани и стало на якорь посреди озера. Позицию "Черкасс" поддержали десантный корабль "Константин Ольшанский" и тральщик "Геническ".

"Командиры приняли правильное решение: лучше остаться в меньшинстве, но с людьми, которым ты доверяешь, чем держать на борту этот балласт", – объяснил такое решение украинских военных Сергей Гайдук.

Штурм и оборона

Позже командир Юрий Федаш решил оттянуть затоплен буксир и прорваться в открытое море. Однако кораблю не хватило мощности. На помощь никто не пришел. С 21 марта в небе над Донузлавом начали кружить российские вертолеты, а на берегу засели снайперы.

Пока команда "Черкасс" держала оборону на Донузлаве, в самом городе украинских моряков поддерживали, как могли. Граффити с изображением корабля остались до сих пор.

Корабль "Черкассы" изобразили в граффити

Украинских моряков крымчане поддерживали с берега. Схема была простой. В телефоне устанавливали специальное приложение. Там писали текст и направляли фонарь в направлении моря. Тогда азбукой Морзе передавалось послание "Ukraine with you" ( "Украина с вами").

С 22 марта корабль "Черкассы" вошел в горячую фазу сопротивления. Он постоянно курсировал по Донузлаву, а российские военные подходили вплотную. Командир "Черкасс" понимал, что штурм корабля – это вопрос времени. Поэтому 23 марта судно во-второй раз пошло на прорыв. Юрий Федаш хотел вырваться в открытое море и дойти до Одессы.

Мы подошли к нужному месту прохода между берегом и корпусом "Очакова" и пытались пройти, протиснуться. Вышли где-то за половину корпуса, мы уже были на той стороне, но навалился буксир, который нас стянул на мель

– рассказал Александр Дмитриев.

Черкассах не вырвались, начали садиться на мель. В корпусе возникла пробоина, поломался руль. 25 марта в 18:50 российские военные подошли на захваченном украинском буксире "Ковель" и начали штурмовать "Черкассы". Вокруг корабля летали два российских вертолета Ми-35. "Черкассы" открыли огонь, правда, не прицельный, а для отпугивания. Россияне тоже стреляли только по носовой части корабля. Украинские моряки оборонялись 3 часа. Впрочем, когда рулевая система тральщика окончательно вышла из строя, россияне взошли на его борт.

Россияне не могли снять украинский флаг

Свой корабль экипаж "Черкасс" оставил в 7 утра следующего дня. Портрет Тараса Шевченко, трезубец на керамике, наградные плакетки и кормовой герб команда прихватила с собой. Сейчас их хранят в музее юных моряков в городе Черкассы. Впрочем, ценную вещь – боевое знамя – Юрий Федаш никому не отдал, хранит у себя.

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После захвата "Черкасс" украинский флаг с него россияне не могли снять еще неделю. Клотик, на котором висел флаг, моряки обмазали мазутом. А зеленкой расписали корпус корабля патриотическими лозунгами.

Украинский флаг россияне не могли снять еще месяц

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