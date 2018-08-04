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Единственный мусоросжигательный завод в Украине закроют на ремонт

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Мусоросжигательный завод "Энергия" в Киеве
Мусоросжигательный завод "Энергия" в Киеве / wikipedia

С 15 августа по 15 сентября единственный действующий в Украине мусоросжигательный завод "Энергия" закроют на ежегодный ремонт. Завод расположен в Киеве, его специально ремонтируют накануне отопительного сезона.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

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Заводу 30 лет – это солидный возраст для такого предприятия. Оборудование достаточно изношено, поэтому его нужно регулярно проверять, ремонтировать и обновлять. Впереди отопительный сезон и мы должны быть уверены, что у нас все оборудование готово к зиме,
– отметил директор завода "Энергия" КП "Киевтеплоэнерго" Сергей Крикун.

Во время ремонта планируют заменить металлическую защиту бункера твердых бытовых отходов, часть общего паропровода и трубопроводы водного питания котлов. Также заменят около 20 метров теплотрассы, идущей от завода в город.

Мусоросжигательный завод "Энергия"
Это единственный в Украине мусоросжигательный завод. Ежесуточно он принимает и утилизирует около 750 тонн твердых бытовых отходов столицы, это более 25% от общего количества мусора, которое ежесуточно производится в городе. Тепловая энергия, которая образуется на заводе в результате сжигания отходов, обеспечивает горячим водоснабжением жителей столичного массива "Позняки".

Теги: Новости Киева
Источник: 24 Канал
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