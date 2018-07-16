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Единственный украинец попал в топ-100 теннисного рейтинга

23 Читати новину українською
Александр Долгополов
Александр Долгополов

В обновленном рейтинге ATP в топ-100 нашлось место лишь одному украинцу – Александру Долгополову. При этом в топ-250 – лишь двое украинских представителей.

Кроме Долгополова, который на 63-м месте (потеря одной позиции), на 116-м место опустился Сергей Стаховский. Он потерял сразу семь позиций.

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Следующий среди украинцев – Илья Марченко – лишь 327-й (потеря 31 позиции).

Больше всего в рейтинге поднялся 17-летний Георгий Кравченко – сразу на 335 позиций вверх. Однако он не входит даже в топ-1000, занимая лишь 1519-то место.

Наибольшее падение – у Юрия Джавакяна. Он опустился на 291 позицию и занимает 1314 место. Стоит отметить, что Джавакян в конце 2017 года был пойман на употреблении допинга и отстранен от соревнований до июля 2019 года.

Теги: Новости спорта Сергей Стаховский Александр Долгополов Теннис
Источник: 24 Канал
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