Единственный в мире: LG показала первый OLED-телевизор с разрешением 8K

Компания LG показала свой уникальный телевизор, который стал первым устройством OLED с разрешением 8K (7680 x 4320 пикселей). Новинку представят на выставке IFA 2018.

Об этом сообщает keddr.com.

Таким образом OLED-панель насчитывает свыше 33 миллионов пикселей. Телевизор получил диагональ 88 дюймов.

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Как заверил производитель, телевизор обеспечит "бесподобный коэффициент контрастности" и настоящий черный цвет для отображения картинки высокого качества.

В компании LG отметили, что 8K-телевизоры находятся на начальной стадии разработки, однако планируется, что в этом году продажи таких устройств составят около 60 000 штук. А уже к 2022 году объем продаж вырастет до 5 миллионов телевизоров.

Сколько будет стоить такое устройство пока не сообщили.

"Первый 8K OLED TV от LG – это вершина технологических достижений и следующий эволюционный шаг в технологии отображения", – заявил президент LG Home Entertainment Company Брайан Квон.

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