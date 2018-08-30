Единственный в мире: LG показала первый OLED-телевизор с разрешением 8K
Компания LG показала свой уникальный телевизор, который стал первым устройством OLED с разрешением 8K (7680 x 4320 пикселей). Новинку представят на выставке IFA 2018.
Об этом сообщает keddr.com.
Таким образом OLED-панель насчитывает свыше 33 миллионов пикселей. Телевизор получил диагональ 88 дюймов.
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Как заверил производитель, телевизор обеспечит "бесподобный коэффициент контрастности" и настоящий черный цвет для отображения картинки высокого качества.
В компании LG отметили, что 8K-телевизоры находятся на начальной стадии разработки, однако планируется, что в этом году продажи таких устройств составят около 60 000 штук. А уже к 2022 году объем продаж вырастет до 5 миллионов телевизоров.
Сколько будет стоить такое устройство пока не сообщили.
"Первый 8K OLED TV от LG – это вершина технологических достижений и следующий эволюционный шаг в технологии отображения", – заявил президент LG Home Entertainment Company Брайан Квон.
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