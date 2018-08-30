10:50
30 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
24°C
24°C 12°C
  • пятница
    25°C 12°C
  • суббота
    28°C 13°C
  • воскресенье
    29°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ИЛОВАЙСКАЯ ТРАГЕДИЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Политические игры Путина. Экстремистские заявления Соловьёва
Вєсті Кремля
21:05, 29 августа
Вести.UA. Азаров– эксперт по украинскому языку. Российский Львов во снах Царева
Вєсті.UA
19:49, 29 августа
Навария: как "заметают следы" земельных "дерибанов" чиновники и кто прикрывается ветеранами АТО
ЦРУ
09:00, 29 августа
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Всё. Украинский рок в стиле олд-скул
Згадати все
23:50, 28 августа
Телеканал новостей 24 Новости Бытовая техника
ИЛОВАЙСКАЯ ТРАГЕДИЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Единственный в мире: LG показала первый OLED-телевизор с разрешением 8K

161 Читати новину українською
LG показала первый OLED-телевизор с разрешением 8K
LG показала первый OLED-телевизор с разрешением 8K / lgnewsroom.com

Компания LG показала свой уникальный телевизор, который стал первым устройством OLED с разрешением 8K (7680 x 4320 пикселей). Новинку представят на выставке IFA 2018.

Об этом сообщает keddr.com.

Таким образом OLED-панель насчитывает свыше 33 миллионов пикселей. Телевизор получил диагональ 88 дюймов.

Читайте также: Популярный телевизор Xiaomi Mi TV 4A можно приобрести на официальном сайте: цена техники

Как заверил производитель, телевизор обеспечит "бесподобный коэффициент контрастности" и настоящий черный цвет для отображения картинки высокого качества.

В компании LG отметили, что 8K-телевизоры находятся на начальной стадии разработки, однако планируется, что в этом году продажи таких устройств составят около 60 000 штук. А уже к 2022 году объем продаж вырастет до 5 миллионов телевизоров.

Сколько будет стоить такое устройство пока не сообщили.

"Первый 8K OLED TV от LG – это вершина технологических достижений и следующий эволюционный шаг в технологии отображения", – заявил президент LG Home Entertainment Company Брайан Квон.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Техно Новинки IFA 2018 LG Бытовая техника
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Торговая война между США и Китаем: сводка с фронта
сегодня, 08:42 Торговая война между США и Китаем: сводка с фронта
Тимур Чмерук
Недотримання законів Конституції: чому Порошенко хоче перенести президентські вибори
29 августа, 23:00 Недотримання законів Конституції: чому Порошенко хоче перенести президентські вибори
Віталій Шабунін
Imagine Dragons перепели на украинском: оригинальный кавер
сегодня, 10:40 Imagine Dragons перепели на украинском: оригинальный кавер
Перший з ватажків: що не так із історією "перевербованого" екс-"міністра" "ДНР"
29 августа, 22:02 Перший з ватажків: що не так із історією "перевербованого" екс-"міністра" "ДНР"
Олексій Чибісов
"Горшок в дыре" и "ёжик под диваном": практические советы туристу, как "переварить" Будапешт
29 августа, 20:29 "Горшок в дыре" и "ёжик под диваном": практические советы туристу, как "переварить" Будапешт
Олесь Друкач
55-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 4C рекордно подешевел
 9 июля , 22:04
Популярный телевизор Xiaomi Mi TV 4A можно приобрести на официальном сайте: цена техники
 20 августа , 14:03
Samsung создали антирекламу телевизоров LG
 2 апреля , 16:06
GoPro представила свою самую дешевую экшн-камеру
 3 апреля , 09:04
Xiaomi намекнула, что выпустит новую линейку телевизоров
 28 августа , 20:03
Компания BenQ обновила серию бюджетных проекторов
 17 июля , 17:07
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук