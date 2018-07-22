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Единственный в Украине мусоросжигательный завод приостановил работу: стала известна причина

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Мусоросжигательный завод приостановил работу
Мусоросжигательный завод приостановил работу / Фото из открытых источников

В воскресенье, 22 июля, единственное в Украине мусоросжигательное предприятие, которое полноценно функционирует – завод "Энергия" в Киеве – официально приостановило прием мусора. Причина – завод переходит в коммунальную собственность.

Об этом сообщило "Киевэнерго" на своей странице в Facebook.

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31 августа 2018 года действие соглашения киевской власти с компанией прекращается. Поэтому предприятие прекратило принимать мусор, поскольку запасов твердых бытовых отходов, а это более 10 тонн, хватает для обеспечения плановой работы завода до 31 июля 2018. А уже с первого августа завод переходит в управление городской власти как объект коммунальной собственности.


Киевский мусоросжигательный завод "Энергия"

17 лет Киевэнерго поставляло тепло для 70% киевлян – речь идет о централизованном отоплении и горячем водоснабжении. А электроэнергию – для всего Киева. Сейчас столица – единственный город в Украине, где из бытового мусора производится и поставляется в сети теплоэнергия.

 

Теги: Новости Украины Киевэнерго коммунальные услуги Новости Киева
Источник: 24 Канал
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