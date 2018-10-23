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      Единый кандидат от юго-востока – это игра в поддавки в пользу Порошенко, – политолог

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      Виборы
      Виборы / rudenko.kiev.ua

      Один из лидеров Оппоблока – Юрий Бойко – может сыграть роль удобного для Порошенко сознательно проигрышного кандидата во втором туре.

      Об этом в своей статье в издании "Реалист" пишет политолог Игорь Петренко. Для этого, отмечает автор, на Банковой попытаются протащить во второй тур сознательно проигрышного перед Порошенко соперника.

      "На сегодняшний день наиболее подходящие для этой роли лидеры Оппоблока Юрий Бойко и партии "За жизнь" Вадим Рабинович, которые представляют, в основном, юго-восточный электорат. Во-первых, этот электорат значительно уменьшился с аннексией Крыма и войной на Донбассе, а во-вторых, клеймо "пророссийских" мешает этим политиками выиграть у президента-патриота. При консолидации бело-синих их кандидат может пройти во второй тур, но победить вряд ли – как Порошенко, так и Тимошенко", – пишет Петренко.

      Также, по мнению эксперта, ставка на противопоставлении в ходе избирательной кампании Порошенко будет сделана и по другим направлениям.

      "В свете тяжелой экономической ситуации, провала социальной политики и перманентного удорожания жизни украинцев кандидат Порошенко дистанцируется от любых экономических вопросов. Президент уже попал в кольцо негатива, которое в обществе ассоциируется с его фигурой. Чтобы разорвать это кольцо, президент перед выборами начал подчеркнуто разграничивать ответственность. Провалы социально-экономической политики – это к правительству. Другое дело – оборона страны и внешняя политика".

      Теги: Новости политики Выборы Президента 2019 Петр Порошенко Юлия Тимошенко Оппозиционный блок
      Источник: 24 Канал
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