Единый счет в Украине: как изменится уплата налогов

Все налоги в одном месте. Это нововведение ждет украинцев уже со следующего года. Рассказываем как это будет работать и как платить налоги сейчас.

Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" № 559-IX окончательно приняли. 16 апреля его подписал президент Зеленский.

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Какие налоги можно оплатить через единый счет?

Налог на прибыль предприятий;

НДФЛ (Налог на доходы физических лиц);

ЕСВ (единый социальный взнос);

Единый налог;

Рентная плата;

Налоговый долг по этим налогам.

Однако единый счет все же не является единым для всех видов налогов. Его нельзя использовать для уплаты НДС и акцизного налога с горючего и спирта. Для этого есть две другие специальные системы электронного администрирования.

Единый счет также нельзя будет использовать для оплаты части чистой прибыли (дохода) государственными и коммунальными предприятиями и их объединениями.

Как открыть единый счет?

Важно понимать, что принятие этого закона не переводит всех налогоплательщиков на новую систему. Это решение добровольное, а поэтому нужно самостоятельно открыть этот счет.

Нужно подать заявку в Налоговую службу через свой электронный кабинет. Счет откроют в течение дня и его можно будет использовать. В то же время закрыть его можно не ранее 1 января следующего года после подачи заявления. Налоговая служба будет присылать Казначейству все необходимые данные о плательщике для перечисления его налоговых платежей.

Доступ к единому счету у плательщика будет через свой электронный кабинет.

Как происходит пересчет денег?

Чтобы оплатить налоги нужно подать в банк расчетный документ о перечислении на единый счет соответствующей суммы денег. Именно этот момент и будет считаться выполнением обязанности по уплате налогов. Все остальное – за Налоговой. Имея в распоряжении деньги плательщика, Налоговая служба сама формирует необходимые реестры, в частности платежные реквизиты получателей и направляет их Казначейству.

Налогоплательщик может пополнять свой счет в любой момент. Это можно сделать с помощью банковского перевода со своей карточки, в кассе банка, терминале или воспользовавшись другим платежным устройством. Когда есть деньги на вашем счету, налоги уплачиваются в определенном порядке. Сначала это ЕСВ и налоговые долги, а потом зачисляются платежи других налогов.

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Для чего создали единый счет?

Основная цель закона – упростить процедуру уплаты налогов и сборов и единого социального взноса.

Глава налогового комитета Рады Данил Гетманцев объяснил, что закон призван решить проблему переплаты налогов предпринимателями, когда на одном счете – переплата, на другом – недоплата, а предпринимателя все равно штрафуют.

Благодаря единому счету налогоплательщики будут тратить меньше своего времени на формирование платежных поручений. Кроме того, они смогут самостоятельно, в автоматическом режиме, определять направление использования сумм ошибочно или излишне уплаченных ими средств.

Когда закон вступает в силу?

Закон вступает в силу с 1 января 2021 года. Заметим, что закон приняли еще в октябре 2019 года, но впоследствии президент ветировал его и предоставил свои предложения относительно правок. Второй раз за закон голосовали 13 апреля и 16 апреля президент Зеленский его подписал.

Какие изменения внес Зеленский?Президент Украины вернул законопроект с двумя правками. Первая из них касается того, что этот законопроект вместе с законом о госрегулировании производства алкоголя, табачных изделий и горючего фактически устанавливает государственное регулирование с формированием цен на табачные изделия. Поэтому Зеленский предлагает внести изменения в последний закон, чтобы избежать этого.



Второе замечание президента является более формальным и касается того, что в законопроекте говорится об "органе доходов и сборов", хотя в Украине есть общегосударственное определение "налоговый орган". Поэтому президент предлагает устранить и эту неточность.

Как платить налоги в 2020?

Пока новая система единого счета не заработала, придется платить все налоги отдельно. В частности в этом году заработала удобная система уплаты налогов для ФЛП.

Опендатабот создал возможность для ФЛП платить налоги через соцсети, чтобы упростить процесс и предотвратить ошибки.

В чем проблема традиционных способов уплаты налогов?Процесс уплаты налогов моментами запутанный из-за изменения реквизитов. Государственная казначейская служба имеет более чем 430 тысяч счетов для уплаты налогов. И они меняются каждый год.



Такая система создает лишние сложности при уплате налогов. Так, только в январе 2020 года больше 270 тысяч предпринимателей уплатили налоги на уже несуществующие счета. Их закрыли в конце года, а предприниматели либо не узнали о новых реквизитах, или ошибочно использовали старые.

Мы считаем, что уплата налогов должна быть максимально простой: налоги должны поступать на единый счет, а предприниматели не беспокоиться о реквизитах и ​​их изменении,

– отметил основатель Опендатабот Алексей Иванкин.

Сервис позволяет предотвратить вписывание реквизитов и упрощает процесс в целом. Деньги идут прямо на единственно правильный счет. Таким образом, отмечают инициаторы, предпринимателям не будет начисляться пеня за несвоевременную уплату.

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Как оплатить налог через соцсеть?

Для начала нужно выбрать соцсеть, которая для вас наиболее удобна: Telegram, Messenger, Viber. После этого в поиске нужно ввести OpenDataUA и добавить. Дальше нужно ввести свой ИНН (идентификационный код) и отправить. После этого появится ряд функций: подать отчетность, оплатить налоги и получить выписку. Нужно сдать отчетность, а затем выбрать "Оплатить налоги" и ответить на несколько уточняющих вопросов от Опендатабота.

Заметим, что этой функцией могут воспользоваться только люди, у которіх есть цифровая электронная подпись.

Какие есть налоговые льготы во время карантина?

ФЛП, лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность и члены фермерского хозяйства освобождаются от уплаты ЕСВ в марте и апреле.



в марте и апреле. НДФЛ , который уплачивают ежегодно, можно оплатить в 1 октябре 2020 года (раньше надо было оплатить до 1 августа). А декларацию об этих доходах нужно подать до 1 июля (ранее нужно было до 1 мая).



, который уплачивают ежегодно, можно оплатить в 1 октябре 2020 года (раньше надо было оплатить до 1 августа). А декларацию об этих доходах нужно подать до 1 июля (ранее нужно было до 1 мая). В период с 18 марта по 31 мая этого года отменят штрафы за налоговые нарушения за исключением страхования жизни и пенсионного страхования, отчуждения налогового залога, производства и учета топлива и спирта, НДС, акциза и ренты.



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. Теперь предприниматели с годовым доходом до миллиона гривен до конца года могут не использовать их. До конца месяца, в котором заканчивается карантин можно ввозить лекарственные средства и медицинские изделия без уплаты НДС Украине и пошлины.



Украине и пошлины. С 18 марта по 31 мая 2020 года запретили проводить фактические и документальные проверки предпринимателей с определенными исключениями.



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