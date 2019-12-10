Едят с пола, как собаки: шокирующие детали жизни больных в психоневрологическом интернате – фото

В Днепропетровской области в Стародобровольском психоневрологическом интернате издеваются над пациентами и удерживают их в ужасных условиях. В министерстве социальной политики уже отреагировали на это.

Об этом на своей фейсбук-странице сообщил адвокат Олег Григорьев, который посещал это учреждение с мониторинговым визитом.

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По его словам, в коридорах на холодном полу лежат больные и едят с пола, как собаки.

Мимо снуют другие подопечные, чья одежда в экскрементах и ​​которые ждут по несколько часов, пока аж две санитарки накормят 47 лежачих больных, большинство из них не могут себя самостоятельно обслужить,

– описывает адвокат ужасные условия содержания пациентов.

По его словам, большинство пациентов сгоняют в маленькие комнаты, где они, сидя на полу или на скамейках, целый день смотрят телевизор. Никаких программ реабилитации или социализации нет, заявил адвокат. Также никто не проводит медицинскую диагностику.

Из 300 подопечных убежали 17 человек. Санитарки, несмотря на запрет использования смирительных рубашек, заменяют их подручными средствами и по своему усмотрению решают, кого сажать за решетку и связывать.

Но самым шокирующим стало то, что в этом интернате группа подопечных установила контроль и насилует и бьет других больных. Администрация закрывает на это глаза,

– рассказывает Олег Григорьев.

Как реагирует власть на ужасные условия содержания пациентов

Заместитель министра социальной политики Олег Коваль сообщил, что узнал о нарушении в интернате со СМИ и начал выяснять обстоятельства.

По его словам, уже сейчас на территории Стародобровольського психоневрологического интерната работают правоохранительные органы, которые устанавливают факты и скоро дадут объективную оценку событий.

Он отметил, что местные власти создадут временную областную комиссию, которая будет заниматься ситуацией с интернатом. Замминистра добавил, что ранее никаких жалоб по этому интернату не поступало.