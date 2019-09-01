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      Едва не уничтожили село: российские военные во время учений ошибочно обстреляли жилые дома

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      Российской военные в Забайкалье "обстреляли" жилые дома во время учений
      Российской военные в Забайкалье "обстреляли" жилые дома во время учений / Пресс-служба Минобороны РФ

      Российские военные в очередной раз отличились в своем стиле. На этот раз в Забайкалье в селе Новоборзинское. Дело в том, что в одном из здешних сел вблизи жилых домов взорвались артиллерийские снаряды. А причина тому – военные учения, которые проходили рядом.

      По информации издания "Чита.ру", военные проводили учебные артиллерийские стрельбы на полигоне "Борзя-Новая", но тут же прервали учебу, как только стало известно, что несколько снарядов упали за несколько сотен метров от жилых домов. В результате в зданиях повылетали окна.

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      Журналисты отмечают, что инцидент произошел из-за ошибки, а именно из-за того, что военные получили неправильные координаты.

      Глава Борзинского района Юрий Сайфулин рассказал, что слышал о взрывах, но не смог назвать причину случившегося. Военные пока ситуацию не комментируют.

      После "обстрела" жилых домов военные обследовали окрестности Новоборзинского и ничего подозрительного не обнаружили. Предварительно, к счастью, никто не пострадал.

      Это уже не первый конфуз с участием российских военных. В частности, в Крыму оккупанты случайно запустили авиационную ракету класса "воздух-поверхность". Ракета была активирована в ангаре, поэтому она пробила его стену, снесла ворота, разрушила спецаппаратуру для проверки и уничтожила еще одну ракету. Более серьезных последствий удалось избежать только из-за того, что боевая часть ракеты, а именно 100 килограммов взрывчатого вещества, не сработала.

      blog_ava
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      Теги: Новости России Оружие Курьезные новости
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      Новости за 1 сентября
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