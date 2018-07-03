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"Ее джип едва не сбил пани Людмилу":Геращенко требует от Москальковой извиниться перед Денисовой

153 Читати новину українською
Татьяна Москалькова, Людмила Денисова
Татьяна Москалькова, Людмила Денисова / Фото из открытых источников

Джип омбудсмена РФ Татьяны Москальковой едва не сбил уполномоченную Верховной Рады по вопросам человека Людмилу Денисову.

За это "откровенное хамское поведение" украинская сторона требует извинений от уполномоченного по правам человека РФ.

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Об этом Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко написала в своем Facebook.

Она отметила, что во вторник в ее приемную звонили с российского номера и представились якобы помощником омбудсмена РФ.

Геращенко говорит, что уверена, что это ей звонили российские пранкеры.

Попутно вице-спикер обратилась к самой российской омбудсвумен и призывала ее извиниться за то, что чуть не сбила свою украинскую коллегу Людмилу Денисову.

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Мы ждем от Москальковой официальных извинений перед ее коллегой пани Денисовой за откровенно хамское поведение, не достойное института обмудсмена, когда ее джип едва не сбил госпожу Людмилу, а "боярыня Москалькова даже не вышла поздороваться", и сделала все, чтобы сорвать договоренности президентов,
– написала Геращенко.

28 июня во время пребывания под стенами колонии "Белый медведь" в России, где удерживают украинского режиссера Олега Сенцова, кортеж омбудсмена (укр.) РФ Татьяны Москальковой демонстративно проехал мимо уполномоченной Верховной Рады Украины Людмилы Денисовой.

За почти две недели пребывания в России украинскому омбудсмену так и не удалось посетить ни одного удерживаемого в РФ украинца.

2 июля вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко объявила список россиян, которых Украина готова обменять на своих политзаключенных в России. В частности, ради освобождения Сенцова, Кольченко, Сущенко, Гриба, Балуха, Панова, а также захваченных в плен украинцев на Донбассе Украина готова передать России 23 человека.

Теги: Новости Украины Новости России Новости политики Украинцы в плену РФ Обмен пленными Украина – Россия Ирина Геращенко
Источник: 24 Канал
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