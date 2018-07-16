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Ее замужество имеет высокую цену, – отец Меган Маркл рассказал о жизни дочери

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Меган Маркл
Меган Маркл / Getty images

Родственники Меган Маркл вновь обратились к журналистам. Так, отец герцогини Томас Маркл в который раз дал откровенное интервью, в котором рассказал о непростой жизни его дочери.

Журналистам издания The Sun удалось пообщаться с отцом герцогини Сассекской – Томасом Марклом. Мужчина заявил, что Меган не отвечает на телефонные звонки после свадьбы. Если это продолжится, то он поедет в Великобританию, ведь уверен, что герцогиня Сассекская напугана и находится под большим давлением и общественности, и родственников принца Гарри.

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"Что я сейчас знаю о моей дочери, так это то, что я считаю она в ужасе. Я вижу это в ее глазах, вижу по ее лицу и его улыбке. Я много лет видел ее улыбку. Я знаю ее. Мне не нравится и улыбка, которую я наблюдаю у нее сейчас. Это даже не мнимая улыбка, а вынужденная. Это меня очень тревожит. я думаю, на нее оказывают слишком большое давление. Замужество за этой семьей имеет высокую цену", – рассказал Томас Маркл.

Кроме этого, отец Меган Маркл обратил внимание на ее стиль. Хотя все эксперты и модные критики в один голос заявляют, что герцогиня Сассекская не просто соответствует своему британскому статусу, но и роскошно выглядит, ее отец не понимает таких образов. Он отметил, что сейчас Меган вынуждена одевать то, что ей не подходит.

Почему в 2018 году мы одеваемся так, будто это 1930-е? Зачем они прикрывают колени?
– раскритиковал Томас Маркл.

Меган Маркл

Стильная Меган Маркл в Лондоне / Getty Images

Отец герцогини Сассекской не опустил возможности передать послание дочери. Он признался, что виноват в конфликте с королевской семьей, но стремится восстановить общение с Меган Маркл, так как сейчас ни написать, ни поговорить с ней мужчина не может.

"Я хотел бы сказать ей, я люблю тебя, я скучаю по тебе, я прошу прощения за все, что было не так. Я хочу быть частью ее жизни. Я хотел бы оставить наши разногласия позади и быть вместе. Я очень скучаю по тебе", – признался Томас Маркл.

Смотрите фрагмент интервью с Томасом Марклом (видео):

 

Напомним, Томас Маркл не первый раз попадает в резонансные новости СМИ. Мужчина зарабатывал деньги на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл. После длительных обсуждений он же отказался вести свою дочь к алтарю, заявляя, что имеет запланированную операцию на это время. Однако журналисты убеждены, что именно скандал стал причиной такого неожиданного решения Томаса Маркла.

В то же время Томас Маркл любит общаться с представителями СМИ. Он охотно рассказал о частных разговорах с принцем Гарри и Меган, чем изрядно разозлил королеву Елизавету II. И хотя мужчина хотел бы познакомиться с Ее Величеством, она вряд ли согласится на такую ​​встречу.

Теги: LifeStyle Меган Маркл Королівська сім'я Великобритания Свадьба принца Гарри и Меган Маркл
Источник: 24 Канал
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