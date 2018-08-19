Ефект бумеранга для Росії, нова фаза путінської війни та цькування Вайкуле: топ-5 блогів тижня

Журналісти 24 каналу зібрали топ-5 блогів, які читали цього тижня найбільше .

Росія йде в наступ: чому Путін розпочинає нову фазу війни?

Попри продовження політичного, дипломатичного і санкційного тиску на Росію Путін поводить себе ще агресивніше. Зокрема, Кремль демонстративно відмовив задовольнити прохання матері Олега Сенцова про помилування сина, хоча відлік іде на дні.

Найкомфортніші для життя міста світу: рейтинг від The Economist

Журнал The Economist опублікував щорічний рейтинг найкомфортніших для проживання міст світу Global Liveability Index 2018. Так, найкомфортнішим містом для життя визнаний Відень.

Эффект бумеранга: Москва имеет все шансы почувствовать себя в украинской шкуре

Вчитайтесь в список из четырех пунктов.

"Слава Украине, товарищи!": как невинное слово нанесло сокрушительный удар по декоммунизации

Очень скоро на военном параде в честь Дня Независимости главнокомандующий обратится к военным: "Слава Украине!". Ему ответят: "Героям слава!" Затем новое обращение пойдет в войска и будет закреплено официально, станет уставным. Оно заменит советскую форму: "Здравия желаю!" и "Здравствуйте, товарищи!" – такова инициатива главкома, он же – президент Украины Петр Порошенко.

Она – Вайкуле, а не Газманов: в чем главный посыл российских пропагандистов

Лайма Вайкуле сообщила, что не поедет в Крым ни за какие деньги, поскольку европейцам это запрещено. За это ее в России осудили, а мракобес Клинцевич даже задался вопросом – сколько отныне будет составлять ее гонорар, если она поедет на гастроли по России.

Читайте також: Пастка із діалогом, або Як Захід підштовхує Путіна до агресії