Ефект Бужанського: чи зроблять висновки в команді Зеленського?

На гребені гучного скандалу опинився обраний нардеп від "Слуги народу" Максим Бужанський після того, як на своєму Telegram каналі назвав журналістку видання "Новое время" Ольгу Духнич "тупою вівцею".

Лаконічно нагадаємо фабулу цієї непересічної історії. Отже, днями в журналі "НВ" вийшло інтерв'ю ймовірного майбутнього спікера Ради та №1 у виборчому списку пропрезидентської партії "Слуга народу" Дмитра Разумкова, в якому журналістка Духнич назвала Бужанського тим, хто "ностальгує за СРСР і часами Віктора Януковича".

Детальніше про скандальну заяву: Майбутній депутат Бужанський обізвав журналістку "тупою вівцею"

У відповідь Бужанський написав: "Чергова тупа вівця, яка представляється журналісткою одіозного ЗМІ "НВ", в інтерв'ю з представником "Слуги народу" заявила, що я ностальгую за СРСР і часами Януковича. Розумію, що деякі колеги (очевидно, що мається на увазі Разумков – Прим. ред.) дуже стримані, щоб називати речі своїми іменами, тому прийду їм на допомогу". Чи допоміг – судіть самі.



Допис Бужанського у Telegram

Чим прославився майбутній нардеп Бужанський?

Для початку ми розповімо про те, що відомо про Максима Бужанського, який незабаром стане одним із "слуг народу", а вже потім, попередньо проаналізувавши реакцію сторін, спробуємо з'ясувати, хто виглядає переконливішим у цьому словесному дербі.

Отже, на недавніх позачергових виборах в Раду Бужанський балотувався від "Слуги народу" по одному з мажоритарних округів у Дніпрі і переміг там з солідним відривом. При цьому сам він є безпартійним.

На сайті ЦВК значиться, що Максим Бужанський народився і живе в Дніпрі, працює менеджером в ТОВ "Арна" (в реєстрах зазначено, що фірма займається "Спеціалізованою діяльністю по дизайну"). Разом з тим, за даними руху "Чесно", Бужанський є одним із засновників ТОВ "Альянс плюс", яке також "спеціалізовано" займається дизайном. Тим часом на сайті "Слуги народу" він значиться не як підприємець, а як "відомий блогер, письменник і публіцист".

Максим Бужанський є співавтором і ведучим політичного ток-шоу "Народ проти" на телеканалі ZIK, власником якого віднедавна є соратник Медведчука – нардеп Тарас Козак. Максим Бужанський – активний користувач соцмереж. У Facebook його знають як послідовного опонента Майдану.

Вже зовсім неважливо, чим був Майдан: революцією, як сором'язливо стверджуєте ви до сих пір, або переворотом, що було очевидно сліпому. Ми як і раніше живемо з тим, що сталося, причому всі разом... Розвалені поліція, медицина, освіта, і багато іншого, про що я, незрозуміло навіщо, шкодуючи ваші почуття, не пригадую, на вашій совісті,

– писав він у 2017 році.

В одному з інтерв'ю він заявив, що єдиний результат Майдану – легалізація нацизму...

Журналістка Ольга Духнич, на адресу якої відверто по-хамськи висловився Максим Бужанський, написала в Facebook, що спочатку не хотіла реагувати на репліку обраного нардепа: "Щось відповідати панові Бужанському – це як намагатися з'ясовувати відносини з голубом, який напаскудив вам на рукав пальто".



Журналістка Ольга Духнич / Фото з відкритих джерел

Сподіваюся, робота Бужанського як депутата буде продуктивнішою, різноманітнішою і на благо країни. Бентежить інше, його явний або неявний намір підставити главу своєї партії, Дмитра Разумкова, назвавши одіозним ЗМІ, якому він дав інтерв'ю,

– додала журналістка і закликала вибачитися перед виданням.

Вимоги вибачитися озвучили й інші журналісти і політики. Наприклад, нардеп від порошенківської "Європейської солідарності", в минулому журналіст Ірина Геращенко написала, що Бужанський "не вперше дозволяє собі принизливі і зневажливі слова на адресу опонентів".

Журналісти жодного разу публічно не засудили цього персонажа, коли він культивував свою ненависть до всього і всіх, в тому числі на ТБ. Можливо, прийшов час більшої толерантності та взаємоповаги? – запитала вона. – А щодо персонажа, то він і його політсила повинні вибачитися перед "НВ" і журналісткою.

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В принципі, цілком прогнозовано, що в історії з "тупою вівцею" не всі дотримуються єдиної думки. Деякі блогери, політики і журналісти наполягають – Бужанський всього лише симетрично відповів журналістці на її слова про "ностальгію за СРСР і Януковичем".

"Ти – оцінку, він – оцінку. Ви – квити", – написала генпродюсер каналу ZIK Наталя Влащенко.



Наталя Влащенко / Фото Viva

Також відкрито підтримали Бужанського екс-радник Януковича Андрій Портнов і блогер Анатолій Шарій. До речі, вельми цікаво, що буквально за кілька тижнів до фрази про "тупу вівцю" Максим Бужанський вже висловлювався про журналістів. В інтерв'ю "Страна.ua" він виступав за захист їх прав.

Будь-яка тварина, яка підняла руку або зважилася загрожувати громадянину, має понести покарання. Якщо вдарили журналіста, покарання має бути подвійним, адже журналісти захищені окремим законом,

– говорив майбутній парламентарій.

Шкода, що він так і не озвучив свою думку щодо покарання за грубі словесні образи представників четвертої влади...

Учора під завісу дня відреагували на скандал за участю свого депутата і в партії "Слуга народу". Політсила засудила висловлювання Бужанського і вибачилася перед журналісткою: "Партія "Слуга народу" вважає неприпустимими особисті образи будь-якого громадянина України, в тому числі і представників засобів масової інформації. Ми засуджуємо висловлювання обраного народного депутата Максима Бужанського щодо журналістки журналу "Нового Времени". Керівництво партії і фракції "Слуга народу" принесло пані Духнич вибачення".

Водночас у "СН" назвали слова Бужанського "хоч і надмірною і неетичною, але досить зрозумілою реакцією на оціночні судження щодо особистих почуттів, які народний депутат нібито має до СРСР і певних українських політиків". Тому в "Слузі народу" закликали журналістів утриматися від "такого роду оціночних суджень".

Коли інформаційні пристрасті стали дещо вщухати, своє бачення ситуації, що склалася, на своїй сторінці у Facebook висловив і головний редактор "НВ" Віталій Сич. Відзначивши, що вітає вибачення "слуг" перед журналісткою, він підкреслив:



Головний редактор "НВ" Віталій Сич / Фото з відкритих джерел

Найбільше місця у своїй заяві партія присвятила виправданню реакції Бужанського, яку назвала "досить зрозумілою" і закликала ЗМІ – увага – утриматися від подібного роду оціночних суджень і публікації їх на сторінках шанованих видань. Ну що я можу сказати? У нас в країні Свобода слова, медіа мають право на оціночні судження, тим більше, що дане судження містилося в питанні і виражено було в пристойній, а не образливій формі.

За словами пана Сича, з тим, щоб оціночні заяви журналістів виявилися поза рамками закону, парламентаріям слід внести відповідні зміни до Конституції.

Які висновки напрошуються після аналізу реакції на інцидент з боку політико-журналістської спільноти?

По-перше, абсолютно очевидно, що неодноразово згаданий вище пан Бужанський поводиться так зухвало, дозволяючи відверто хамські випади на адресу представників ЗМІ, тому, що йому є з кого брати приклад. Тут можна привести як мінімум три приклади, як поводить себе стосовно журналістів деякі представники нової влади. Заява глави Офісу президента, що Банковій не потрібні "посередники" у вигляді журналістів для спілкування з пересічними українцями, мовляв, соцмережі цілком можуть замінити традиційні ЗМІ. Далі "фокуси" заступника голови ОП Кирила Тимошенка, який, "по приколу" запустив в інформпростір качку, мовляв, його шеф Богдан написав заяву про відставку. Ну, і, нарешті, грубі "наїзди" на українських журналістів з боку співробітників прес-служби ОП під час недавнього візиту президента до Стамбулу. З цих прикладів випливає, що деякі персонажі у владі чітко вибрали собі ворогів серед ЗМІ й, очевидно, надалі будуть вести точкове протистояння з непідконтрольними мас-медіа. Чим, до речі, "топитимуть" рейтинг глави держави, роблячи йому ведмежу послугу.



Кирило Тимошенко / Фото з відкритих джерел

По-друге, навіть якщо припустити, що абсолютно ніхто в найчисельнішій в історії України пропрезидентській фракції (254 "багнета") не зацікавлений в конфліктах з пресою – вони все одно будуть. Хоча б тому, що фракція величезна, її дуже складно контролювати і в ній неминуче знайдуться інші "бужанські".

До слова, відверто "пластилінова" реакція партії "Слуга народу" на скандал з Бужанським, дуже контрастує з поведінкою самого Володимира Зеленського, який гранично жорстко вичитує місцевих чиновників і за менші прорахунки. Не виключено, що ця млявість верхівки "СН" в найближчому майбутньому може розслабити й інших сильно збудливих, а якщо говорити точніше – невихованих нардепів "Слуги народу", які в майбутньому можуть почати розпускати не тільки язика, а й руки.

Втім, у цієї медалі, як і у будь-якої іншої, є друга сторона. Історія "Бужанський vs Духнич" гранично оперативно згуртувала українських журналістів, які в більшості своїй засудили майбутнього нардепа та одним фронтом виступили на захист колеги. І це не може не тішити.

Втім, якби там не було, факт залишається фактом: жоден з українських політиків навіть найвищого рангу не виграв у репутаційно-рейтинговому плані, ступивши на стежку війни з журналістами. Тому цілком очевидно, якщо в команді Зеленського не усвідомлять цю неписану істину, їх рейтинг, який до цього часу ріс як на дріжджах, розтане так само швидко як роса на сонці...

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