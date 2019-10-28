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      Ефективні способи утримати мотивацію і просуватися до своєї мети, або Просто "не нюнь!"

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      "Не нюнь. Просто, трясця Йому, зроби це!"
      "Не нюнь. Просто, трясця Йому, зроби це!" / Unsplash

      Авторка бестселерів за версією New York Times своєю книгою "Не нюнь. Просто, трясця Йому, зроби це!" допомагає читачам не загрузнути на півдорозі до мети і пояснює чому таке "застрявання" взагалі відбувається.

      Джен Сінсеро – автор мотиваційних бестселерів, спікер, успішний бізнес-тренер. На початку 90-х років працювала на студії звукозапису CBS Records та організувала власний рок-гурт. Перша книга Джен – "Don't Sleep With Your Drummer". Друга книга авторки "The Straight Girl's Guide to Sleeping with Chicks" стала національним бестселером США.

      Джен Сінсеро
      Джен Сінсеро / Фото з відкритих джерел

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      Джен допомогла великій кількості людей змінити на краще кар'єру та особисте життя: знайти рідну душу, заснувати бізнес своєї мрії чи заробити мільйон доларів...

      Книга "Не нюнь. Просто, трясця Йому, зроби це!" нещодавно вийшла українською у видавництві Bookchef. Авторка поясню, що у момент постановки перед собою мети ми завжди натхнені і мотивовані, готові звернути гори і підкорювати незвідані землі. А ось коли справа доходить до того, щоб довго і наполегливо її добиватися спокуса кинути все занадто велика. Книга "Не нюнь" пропонує багато ефективних способів утримати мотивацію і просуватися до своєї мети, ми вибрали кілька з них.

      не нюнь

      1. Залишайтеся в моменті. Часто для цього потрібно докладати неабияких зусиль. Навіть під час миття посуду, зосередьтеся на тому, як шумить вода, відчуйте стискання губки і скрип чистих тарілок.

      2. Знайдіть людину, яка вже успішна в тому, до чого ви прагнете. Подумайте, як вона це зробила, вивчіть її шлях. Зрештою покличте цю людину на вечерю або найміть як консультанта. Не варто винаходити колесо заново, якщо у вас є можливість пройти протоптаною стежкою.

      3. Подумайте про те, чого ви вже досягли. Людині властиво сприймати цілі, до яких вона вже колись дійшла як даність. Може якось ви приїхали підкорювати столицю з 200 доларами в кишені, а сьогодні у вас улюблена робота, квартира, машина чи навіть дача. Чи це не успіх? І не важливо, наскільки давно він був.

      4.Віддавайте перевагу спілкуванню з людьми, які запалюють і мотивують вас. А ось контакти з так званими "енергетичними вампірами" варто обмежити. Не діліться з ними мріями і надіями і будьте зайняті кожного разу, коли вони хочуть з вами потеревенити.

      5. Введіть у свій графік "день без ниття". Кожного разу, коли розумієте, що ось-ось почнете нити, зупиніться, видихніть і шукайте в цій ситуації урок або щось, за що ви могли б бути вдячним. Старанно дотримуйтеся цієї схеми цілий день і подивіться що з цього вийде.

      6. Зробіть те, що відкладаєте вже цілу вічність. Купіть новий матрац або забронюйте будиночок в Карпатах на вихідні, зателефонуйте другові, з яким ви давно не бачилися і наведіть порядок в гаражі. Ці маленькі зміни можуть зробити ваше життя кращим вже сьогодні.

      7. Переконайтеся, що кожне сьогоднішнє рішення перегукується з вашою метою. Нехай мета залишається для вас на першому місці, а ви направляйте всі думки, розмови і увагу на неї, створюючи ланцюжки послідовностей. Відвезти дітей в школу корисно для мети, бо поки вони не вдома, можна продуктивно і не відволікаючись працювати над її досягненням.

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      Автор: Книги для гурманов
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