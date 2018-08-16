Эффект бумеранга: Москва имеет все шансы почувствовать себя в украинской шкуре

Вчитайтесь в список из четырех пунктов.

Первое. Нужно использовать все слабые места агрессора и усугублять его проблемы, пока власти не поменяются.

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Второе. Нужно координировать действия со всеми, кто недоволен действиями агрессора, потому что таких стран много.

Третье. Нужно отказаться от идеи "нормализации отношений", потому что "норма", с точки зрения противника, предполагает безоговорочную капитуляцию.

Четвертое. Нужно решать задачи выживания, искать пути обхода создаваемых нам препон. Потому что война – не время рефлексий о прошлом.

Нет, это не украинская стратегия противодействия Москве. Это краткое изложение российской позиции по американским санкциям. Авторства главы российского Совета по внешней и оборонной политике Федора Лукьянова.

Эффект бумеранга во всем его великолепии.

Москва имеет все шансы почувствовать себя в украинской шкуре. Той самой, в которой Киев вынужден жить последние четыре с половиной года. C небольшой разницей.

США не вводили войска на территорию России. Вся "американская агрессия" – это лишь санкции за российское вмешательство в дела других стран. Как соседних, так и тех, что находятся на другом конце земного шара.

Нет ничего удивительного в том, что Россия пытается притвориться жертвой. Это закономерно для любого агрессора. От рядового погромщика до целого государства.

А вот что действительно имеет значение – так это то, что российский рецепт выживания полностью повторяет украинский. И, с большой долей вероятности, именно в таком виде будет воплощаться в жизнь. В то, что нынешние обитатели Кремля решат пойти на попятный – верится с трудом.

В этом и состоит особенность авторитарных моделей. Можно сидеть на берегу реки и ждать, пока течение пронесет мимо современников. В надежде на то, что их смоет в небытие демократическая практика переизбрания.

Для Владимира Путина Трамп уже четвертый. Первым был Клинтон, потом – два срока Буша, и столько же – у Обамы. Всегда можно уповать на то, что если с кем-то не сложились отношения, то можно дождаться преемника.

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Единственное, что может этому помешать – институты. Те самые, что сохраняют преемственность политики в ключевых вопросах. Когда даже смена первого лица не приводит к ревизии принципиальных установок.

У США такие институты есть. Конгресс и Сенат вынуждают Белый дом становиться "ястребом" в тех вопросах, где он вполне готов был остаться "голубем". В попытке отделать от обвинений в "пророссийскости" Дональду Трампу приходится корректировать свои планы.

А есть ли такие институты у Киева – вопрос, который остается открытым.

Автор: Павел Казарин. Источник: Крым.Реалии