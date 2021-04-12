Блокировка Суэцкого канала контейнеровозом Ever Given продолжалась 6 суток. Власти Египта подсчитали, что страна потеряла из-за этого целый миллиард долларов.

11 апреля появилась информация, что контейнеровоз задержали. Египет потребует от владельцев судна выплаты возмещения.

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Ever Given не выпустят из Египта

Глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа заявил, что контейнеровоз Ever Given задержат в Египте. Шестидневная блокировка Суэцкого канала, случившаяся из-за этого судна, нанесла стране значительный материальный ущерб.

А поскольку причиной блокировки могла быть техническая неисправность контейнеровоза , то и возместить этот ущерб должны владельцы судна. Убытки Египта оценили в 1 миллиард долларов США.

В случае отказа владельцев контейнеровоза возместить убытки, дело передадут в суд. Судно отбуксировали в район Большого Горького озера, там его задержат – пока причиненный вред (примерно миллиард долларов) не компенсируют,

– сказал Рабиа.

Сумму компенсации определили, проанализировав всю ситуацию с транспортом, который вынужден был простаивать несколько дней в Суэцком канале после аварии с Ever Given.

К слову, убытки глобальной торговли из-за блокирования Суэцкого канала специалисты оценивают в минимум 10 миллиардов долларов. Будут ли какие-то попытки компенсировать и их – пока неизвестно.

Коротко о блокировании Суэцкого канала